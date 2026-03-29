Anderlecht ne fera pas de cadeaux : prêté, ce joueur ne sera pas bradé l'été prochain

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Anderlecht a prêté Moussa N'Diaye à Schalke 04 cet hiver et le club allemand en est très content. Mais le RSCA n'a pas inclus d'option d'achat dans sa location.

Anderlecht ne pouvait pas garantir du temps de jeu à Moussa N'Diaye cette saison, Ludwig Augustinsson ayant pris l'ascendant sur le Sénégalais et ce dernier ayant enchaîné les prestations jugées insuffisantes par Besnik Hasi.

Insatisfait de sa situation, N'diaye est donc parti en prêt à Schalke 04. Et en 2.Bundesliga, il s'est imposé à ce poste de latéral gauche qui faisait défaut aux Konigsblauen. Une réussite qui fait que Schalke 04, désormais, pousse pour un transfert définitif.

Moussa N'diaye transféré si Schalke 04 monte ? 

Cependant, Anderlecht a prévu le coup et n'a intégré aucune option d'achat dans le prêt. La valeur intrinsèque de Moussa N'diaye, international A pour le  Sénégal, formé au FC Barcelone et encore jeune, est en effet bien supérieur à celle que sa saison compliquée aurait suggéré en cas d'option d'achat.

Schalke 04 devra donc renégocier avec le RSC Anderlecht l'été prochain - tout en étant mis en concurrence avec les autres candidats acquéreurs potentiels. Le RSCA sera en effet inflexible, Moussa N'diaye étant évalué à 3 millions d'euros par Transfermarkt.


Pour pouvoir se permettre un transfert, Schalke 04 risque donc de devoir valider son ticket pour la Bundesliga. L'ex-club de Marc Wilmots est actuellement en tête, mais rien n'est joué. Et rien ne dit non plus qu'une fois revenu au Sporting, le futur coach ne redonnera pas sa chance à N'diaye...

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