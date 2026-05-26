Formé au Standard, il a tout cassé cette saison et un transfert est sur la table

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Formé au Standard, il a tout cassé cette saison et un transfert est sur la table
Photo: © Photonews
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Ryan Mmaee a été élu joueur de la saison à Chypre. L'attaquant formé au Standard a inscrit 25 buts en 30 matchs de championnat.

Vous rappelez-vous de Ryan Mmaee ? L'ancien international belge U21 a été formé à La Gantoise puis au Standard à partir des U17 : après 13 matchs avec l'équipe A des Rouches et des prêts à Beveren et Aarhus, il lance sa carrière en quittant définitivement Sclessin en 2019 direction l'Aris Limassol.

Là, il inscrit 25 buts en 59 matchs, avant de rejoindre Ferencvaros où il évoluera de 2021 à 2023, inscrivant 32 buts en 73 matchs. En Hongrie, Ryan Mmaee évolue aux côtés de son frère Samy Mmaee, qui a disputé la saison 2025-2026 en prêt à Qarabag en provenance du Dinamo Zagreb. 

Par la suite, Ryan Mmaee passera par Stoke City et le Rapid Vienne mais l'été passé, il décide de retourner à Chypre et signe à l'Omonia Nicosie. L'international marocain (12 caps, la dernière datant de 2022) va alors disputer la meilleure saison de sa carrière : 25 buts et 12 passes décisives avec l'Omonia, qui lui ont valu d'être élu Joueur de la saison en D1 chypriote. 

Ryan Mmaee sur le départ cet été ? 

Désormais âgé de 28 ans, Ryan Mmaee est donc au sommet de sa forme, et pourrait bien en profiter pour décrocher un transfert. C'est en tout cas ce qu'affirme le journaliste de TeamTALK Rudy Galetti. L'Omonia Nicosie serait disposé à écouter les offres à partir de 3 millions de livres (environ 3,5 millions d'euros). 


Mmaee n'a plus qu'un an de contrat à Chypre, et un départ cet été est donc plus que probable. À un tel tarif, des clubs de Pro League pourraient être tentés de donner sa chance à un joueur qui n'a vraisemblablement plus rien à voir avec celui qui a quitté la Belgique en 2019...

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