Un coach belge pas prolongé en D2 néerlandaise... alors qu'il peut encore monter en Eredivisie

Décision étonnante de la part du Roda JC. Le club de D2 néerlandais est encore en lice pour la montée en Eredivisie, mais a d'ores et déjà décidé que Kevin Van Dessel, son coach belge, ne resterait pas la saison prochaine.

Kevin Van Dessel (46 ans), entraîneur du Roda JC, ne restera pas au club la saison prochaine. L'entraîneur belge arrivait en fin de contrat en juin prochain, et Roda a d'ores et déjà communiqué qu'il ne resterait pas à la tête du club au-delà de cette saison.

Une décision, communiquée sur le site officiel du Roda JC, d'autant plus surprenante que le club, 8e, est toujours en lice pour accrocher les Playoffs et donc potentiellement monter en Eredivisie.

Van Dessel pas prolongé par Roda

"Après mûre réflexion, nous sommes arrivés à cette conclusion. C'était important d'amener de la clarté dès maintenant afin que le focus puisse être total en vue d'atteindre les Playoffs", déclare Rob Servais, manager général du Roda JC.

Kevin Van Dessel a été entraîneur de jeunes au KRC Genk de 2016 à 2020, avant de devenir entraîneur adjoint de Wouter Vrancken au KV Malines. Il reviendra à Genk aux côtés de Vrancken, avant de le suivre à La Gantoise jusqu'en juin dernier.



L'été dernier, il signe donc en juillet au Roda JC, qui avait terminé 12e la saison passée en D2 néerlandaise. Malgré de bons résultats, il n'a donc pas été prolongé.