Un ancien joueur du Standard de Liège vers un poste d'entraîneur au Bayern II ?

Actuel joueur de l'OGC Nice, Dante pourrait bien être à la tête de l'équipe du Bayern II la saison prochaine.

Dante a annoncé qu'il prendra sa retraite le 30 juin prochain, à l'issue de son contrat avec l'OGC Nice. Il devrait ensuite se lancer dans le coaching.

En effet, alors qu'il est encore un joueur actif, il a déjà obtenu sa licence UEFA Pro. Ce diplôme lui permet d'occuper les fonctions les plus importantes dans un club de football.

Selon le média allemand TZ, il figurerait parmi les favoris pour entraîner l'équipe B du Bayern. Dante connaît bien le club bavarois puisqu'il y a évolué en tant que joueur. De 2012 à 2015, il a porté les couleurs du club allemand, avec lequel il a notamment remporté une Ligue des champions en 2013.

À 42 ans, il est toujours actif à l'OGC Nice. Il évolue avec les Aiglons depuis 2016 et comptabilise un total de 326 matchs. Longuement blessé au genou, il n'est apparu qu'à 16 reprises cette saison.

Holger Seitz va quitter son poste



L’actuel entraîneur de l'équipe réserve du Bayern, Holger Seitz, quittera son poste à la fin de la saison pour occuper un autre rôle dans le Campus. C'est pourquoi un nouvel entraîneur est recherché par le club allemand. Dante apparaît comme une piste sérieuse. Désormais, reste à voir si cela se concrétisera.