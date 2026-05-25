"C'est dur, très dur" : Axel Witsel affiche sa déception après la relégation du Girona FC en Liga 2

Axel Witsel s'est exprimé dans un message publié sur les réseaux sociaux suite à la relégation du Girona FC en deuxième division espagnole. Le Diable Rouge se montre évidemment très déçu.

Pour sortir de la zone de relégation, Girona devait s'imposer contre Elche lors de la dernière journée de Liga samedi soir. Malheureusement pour Axel Witsel et ses coéquipiers, ils ont été tenus en échec (1-1). Titulaire avant d'être remplacé peu avant l'heure de jeu (58e), le Diable Rouge n'a pas su empêcher la descente en Liga 2 de son équipe.

Un véritable coup dur pour le milieu de terrain belge du Girona FC, qui s'est exprimé après la rencontre dans un message publié sur ses réseaux sociaux. "Je n’ai pas les mots pour décrire ce que nous vivons aujourd’hui. C’est dur, très dur", a-t-il débuté. "Je veux simplement remercier les supporters d’avoir toujours été là pour nous, ainsi que mes coéquipiers et le staff technique pour avoir tout donné jusqu’au bout. Je suis convaincu que le club retrouvera l’élite. Courage à tous dans ce moment difficile."

No tengo palabras para describir lo que estamos viviendo hoy. Es duro, muy duro. Solo quiero dar las gracias a los aficionados por haber estado siempre ahí para nosotros y a mis compañeros y al cuerpo técnico por haberlo dado todo hasta el final. Estoy convencido de que el club… pic.twitter.com/gZsLHIlT72 — Axel Witsel (@axelwitsel28) May 24, 2026

Axel Witsel arrive en fin de contrat

Axel Witsel n'accompagnera cependant pas Girona en seconde division. Le Diable Rouge, arrivé cet été après sa fin d'aventure à l'Atlético Madrid, n'avait paraphé qu'un contrat d'une saison. Il devrait désormais se chercher un nouveau club à l'âge de 37 ans. Mais avant cela, le natif de Liège a une Coupe du monde à disputer.





Il a été repris par le sélectionneur national Rudi Garcia pour le Mondial. La Belgique figure dans le Groupe G et affrontera l'Égypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande en juin prochain.

Cette saison, Axel Witsel a disputé un total de 32 matchs avec Girona. Régulièrement titulaire dans l'entrejeu, le joueur belge sort d'une saison où il a enchaîné les minutes dans un grand championnat, cela expliquant notamment en partie sa présence dans la sélection de Rudi Garcia.