Un gardien belge de Pro League en route vers l'Italie ? "Je ne vais pas le nier"

Louvain a terminé sa saison par une défaite 0-2 face au KRC Genk. Le bilan des Louvanistes en play-offs est globalement négatif, ce dont Tobe Leysen est également conscient. Le gardien ne cache d'ailleurs pas l'intérêt venu de l'étranger.

"Ce n’est pas normal de commencer un match de cette manière et d’offrir des buts", a confié le portier après la défaite selon Sporza. "C’est un peu l’histoire de notre saison. Cela a été dit clairement à la mi-temps. Ensuite, nous essayons de réagir, mais il nous arrive parfois de complètement sortir de notre match. Ces dernières années, ce n’était pas suffisant. Nous devons viser plus haut et être plus constants, sinon chaque saison devient trop stressante."

Tobe Leysen confirme l’intérêt venu d’Italie

Un signal clair envoyé par le gardien, dont le nom circule en vue d’un possible transfert. "Est-ce ma dernière saison ici ? C’est possible, mais j’ai encore un contrat. Il y a un intérêt venu d’Italie, je ne vais pas le nier."

Le contrat actuel de Tobe Leysen à Louvain court jusqu’à la mi-2027. OHL devra donc probablement faire un choix : profiter d’un transfert dès cet été pour récupérer une belle somme, ou prendre le risque de le voir partir plus tard sans réelle contrepartie.

Une saison convaincante sur le plan personnel

Selon Transfermarkt, la valeur actuelle du gardien est estimée à 4 millions d’euros. En 2023, OHL avait déboursé 550.000 euros pour l’attirer en provenance du KRC Genk.



Le gardien de 24 ans compte désormais 99 apparitions sous les couleurs louvanistes, avec 28 clean sheets. Auteur d’une saison solide et disposant encore d’une belle marge de progression, un départ vers un club plus ambitieux semble de plus en plus crédible. OHL aurait d’ailleurs déjà été lié à un possible successeur.