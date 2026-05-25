📷 Mode Coupe du Monde activé : plusieurs Diables Rouges aperçus à Tubize ce lundi
Ce lundi, une dizaine de Diables Rouges débutent leur préparation pour la Coupe du monde 2026 au centre d'entraînement de Tubize.
La préparation des Diables Rouges pour la Coupe du Monde débute officiellement ce lundi avec les joueurs ayant terminé leur saison ou qui sont en manque de temps de jeu. Plusieurs visages ont déjà été aperçus à Tubize, comme en témoignent des photos publiées par la Fédération belge de football sur ses réseaux sociaux.
Diego Moreira, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Thomas Meunier, Arthur Theate, Nicolas Raskin, Nathan Ngoy et Matías Fernández-Pardo figurent dans les photos partagées. À noter aussi la présence de Maarten Vandevoordt, qui prendra part au stage de préparation du tournoi mais qui ne se rendra finalement pas aux États-Unis.
26 joueurs ont été convoqués pour disputer le Mondial 2026. Ceux-ci devront évidemment se préparer correctement afin d'être prêts pour le tournoi qui démarrera le 15 juin prochain pour la Belgique.
La préparation commence ce lundi avec les joueurs ayant terminé leur saison ou en manque de temps de jeu, comme Romelu Lukaku, qui suit d'ailleurs déjà un programme individuel à Tubize depuis quelques jours.
Pour rappel, Big Rom a terminé sa saison avec le Napoli plus tôt que prévu, d'un commun accord, dans l'objectif d'être dans la meilleure forme possible pour la Coupe du monde. Cette saison, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection belge n'a disputé qu'un faible total de 64 minutes.
Zeno Debast est lui toujours en train de poursuivre sa rééducation. Touché à la cuisse, le défenseur central est lancé dans un sprint afin d'être prêt pour la Coupe du monde. À noter que dimanche soir, son équipe s'est inclinée en finale de la Coupe du Portugal face à une équipe de seconde division, le SCU Torreense.
La suite du programme
Le samedi 30 mai, le reste des joueurs rejoindra le groupe, sauf Leandro Trossard. Le Belge sera absent puisqu'il disputera la finale de la Ligue des champions le même jour avec Arsenal face au PSG, à Budapest, en Hongrie. Il devra ensuite cependant rapidement rejoindre la sélection pour disputer les matchs amicaux.
Le lundi 1er juin, les Diables Rouges s'envoleront pour Rijeka, en Croatie. Ils y affronteront les Croates le lendemain au HNK Rijeka Stadium Rujevica. Les hommes de Rudi Garcia disputeront ensuite une dernière rencontre amical le samedi de la même semaine face à la Tunisie au Stade Roi Baudouin.
Deux jours plus tard, les Diables Rouges s'envoleront directement vers les États-Unis, et plus précisément Seattle, où est situé leur camp de base.
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