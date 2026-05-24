"Là, on dépasse tout" : les révélations hallucinantes du directeur général de Charleroi à Sclessin

Le directeur général de Charleroi a pris la parole sur les incidents de Sclessin et annonce des sanctions contre plusieurs supporters impliqués.

Les débordements du derby wallon entre le Standard de Liège et le Sporting de Charleroi continuent de faire réagir. Pierre-Yves Hendrickx est sorti du silence, le directeur général du Sporting de Charleroi, a livré sa version des faits dans un long relayée par nos confrères du journal Le Soir.

Le dirigeant carolo est revenu sur les minutes qui ont suivi la victoire du Sporting à Sclessin. Selon lui, la situation a basculé lorsque les joueurs de Charleroi sont allés célébrer avec leurs supporters derrière le but.

Une victoire sur le terrain du rival

"On a joué notre match à fond, on l'a gagné méritoirement. Les Liégeois avaient fait un gros tifo pyrotechnique en début de match, nous après la mi-temps. Tout le monde savait qu'il y aurait ces deux tifos. Quand tu marques un but, forcément tu célèbres là où tu as marqué. Nos joueurs sont allés vers nos supporters tous ensemble. Les joueurs ont ensuite reçu un drapeau. Les supporters s'en prennent aux joueurs, c'est un vrai scandale."

Le dirigeant carolo a évoqué l'envahissement de terrain survenu après le coup de sifflet final. "À partir du moment où des gens peuvent pénétrer sur la pelouse et attaquer des joueurs, là on dépasse tout. Les joueurs ne vont pas se laisser taper dessus par des supporters non plus. C'est des humains comme les autres."

Hendrickx a tenté de calmer les choses. "Les deux équipes se sont retrouvées au milieu du terrain avec ce drapeau au milieu. Marc Wilmots et moi avons tenté de séparer les joueurs, mais moi, je ne sais pas séparer les supporters."



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Plusieurs supporters seront exclus

Le directeur général du Sporting de Charleroi a annoncé des mesures fortes contre les supporters impliqués dans les débordements. "Ce que je n'avais jamais vu et ce qui est inacceptable, c'est que des supporters puissent toucher des joueurs, et que des joueurs doivent faire la police vis-à-vis des supporters. Toutes les personnes qui seront identifiées après ce match au Standard seront interdites par le Sporting."

La police et l'Union belge ont ouvert des enquêtes et de lourdes sanctions menacent les deux clubs ainsi que les supporters impliqués.