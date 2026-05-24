L'Iran a tranché : le futur adversaire des Diables Rouges prépare un énorme changement avant le Mondial

Le futur adversaire des Diables Rouges a changé ses plans avant la Coupe du monde. L'Iran séjournera au Mexique pendant le tournoi organisé aux États-Unis, au Canada et au Méxique.

À moins de trois semaines de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Méxique, l'équipe de football d'Iran a modifié ses plans. La sélection iranienne ne séjournera pas aux États-Unis durant le tournoi. Les dirigeants ont choisi d'installer leur camp de base à Tijuana, au Mexique, une ville située à la frontière américaine. Une décision validée par la FIFA ces dernières heures.

L'Iran jouera contre la Belgique le 21 juin

La Belgique affrontera l'ran le 21 juin lors du deuxième match des Diables Rouges dans le groupe G. Les Iraniens joueront leurs deux premières rencontres à Los Angeles. Le trajet vers la ville californienne prend environ une heure depuis Tijuana.

Malgré ce changement, la Belgique jouera bien son match à Los Angeles, comme prévu par la FIFA. Pour rappel, une forte diaspora iranienne vit dans la ville californienne.

Un changement de plan nécéssaire selon le président de la fédération iranienne

Le président de la fédération iranienne, Mehdi Taj, a confirmé ce changement samedi soir. "Nous sommes ravis que la FIFA ait approuvé notre demande de transfert de notre camp de base" a-t-il déclaré. Des représentants iraniens avaient rencontré des responsables de la FIFA à Istanbul afin de trouver une solution aux difficultés liées au séjour de la délégation aux États-Unis.

La fin de la guerre bientôt ?

Depuis plusieurs mois, les tensions entre l'Iran et les États-Unis compliquent fortement les démarches administratives. Plusieurs membres de la délégation iranienne auraient du mal à obtenir un visa américain. Certains dirigeants seraient proches des Gardiens de la révolution, considérés comme une organisation terroriste par Washington.





Pour éviter les complications avant le début du tournoi, la fédération iranienne a préféré rapprocher son équipe du Mexique. Les joueurs poursuivent leur préparation à Antalya, en Turquie.