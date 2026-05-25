"Cela allait vraiment très loin" : l'épouse de Simon Mignolet se confie à propos du jeune retraité

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Simon Mignolet a tourné une immense page dimanche soir en faisant ses adieux au Club de Bruges et en mettant un terme à sa carrière. Derrière son impressionnant parcours, son épouse Jasmien Claes est revenue sur les exigences très élevées qu'il a connues à Liverpool.

Simon Mignolet est devenu une icône du Club de Bruges dans la dernière phase de sa carrière. Avant cela, il avait également gardé les buts de Liverpool, Sunderland et Saint-Trond. C’est dans le Limbourg qu’il s’était fait remarquer pour la première fois lorsqu’il était encore très jeune.

Cela lui avait permis de décrocher un joli transfert vers Sunderland. Ensuite, il a rejoint Anfield, où il a défendu les cages du grand Liverpool. Là-bas, les exigences étaient immédiatement bien plus élevées. Son épouse, Jasmien Claes, s'est confiée sur cette époque.

Simon Mignolet a dû être prudent sur son alimentation

"Il y avait surtout l’aspect physique", a expliqué Jasmien Claes au micro de Het Laatste Nieuws. "De Saint-Trond à Sunderland, ça allait encore. Mais lorsqu’il est passé de Sunderland à Liverpool, il a dû faire extrêmement attention à son alimentation."

"C’était assez intense", a souligné l'épouse de Simon Mignolet. "À Liverpool, il devait absolument descendre sous un certain pourcentage de masse graisseuse. On ne peut pas parler de trouble alimentaire, mais cela allait vraiment très, très, très loin. On peut essayer de perdre de la graisse, mais il faut quand même manger un minimum lorsqu’on a besoin d’énergie pour s’entraîner."

Lire aussi… De Liverpool au Club de Bruges : les magnifiques hommages à Mignolet pour le dernier match de sa carrière
Simon Mignolet est désormais retraité, mais son épouse ne pense pas qu’il se laissera aller : "Comme je le connais, cela n’arrivera pas. Il ne pourrait pas se faire ça à lui-même. Il est beaucoup trop fier pour cela."

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