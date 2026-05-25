Franky Van der Elst se montre très sévère avec Anderlecht : "Cela devra changer la saison prochaine"

Franky Van der Elst se montre très sévère avec Anderlecht : "Cela devra changer la saison prochaine"

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Anderlecht reste sur une nouvelle saison décevante, et cela se reflète aussi dans l'équipe-type de Franky Van der Elst. Nathan De Cat a reçu des éloges, mais ne trouve pas sa place parmi les grands hommes de la saison. L'ancien Diable Rouge n'a même choisi aucun joueur mauve.

Les Mauves terminent quatrièmes des Champions' Play-offs sans avoir réellement pu prétendre à mieux. Une situation qui résume parfaitement le malaise actuel du club.

Récemment, les Bruxellois avaient pourtant l’occasion de décrocher un trophée lors de la finale de la Coupe. Mais après les prolongations, l’Union SG a fini par s’imposer 3-1. Beaucoup pensaient qu’un succès en Coupe aurait pu marquer un nouveau départ pour Anderlecht, mais cela ne s’est finalement pas produit.

Aucun joueur d’Anderlecht dans l’équipe de la saison de Franky Van der Elst

Franky Van der Elst a récemment dévoilé son équipe de la saison dans les colonnes du Nieuwsblad. Un détail saute immédiatement aux yeux : aucun joueur d’Anderlecht n’y figure. "Absolument aucun joueur d’Anderlecht. Cela devra quand même changer la saison prochaine, Anderlecht", a-t-il déclaré.

L’ancien Diable Rouge a également justifié sa décision de ne sélectionner aucun joueur mauve. "Qui aurais-je dû prendre ? Nathan De Cat est un bon joueur, très prometteur. Chapeau pour sa saison. Mais de là à déjà le mettre dans l’équipe de la saison ?"

Nathan De Cat reçoit des éloges, mais pas de place parmi les meilleurs

"À 17 ans, tu devrais normalement avoir le luxe d’intégrer une équipe qui tourne bien. Dans ce cas, il aurait été encore meilleur." À son jeune âge, Nathan De Cat porte déjà énormément de responsabilités dan son équipe, ce qui ne devrait normalement pas être le cas.

Lire aussi… Le président de l'Union SG, Alex Muzio, est très clair : "Oui, on sera capable de réitérer cela"

"Mais quand tu dois aussi porter l’équipe tout en partant entre-temps à Doha pour la Coupe du monde U17, tu finis aussi par craquer physiquement", a conclu Franky Van der Elst.

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