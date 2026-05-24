De Liverpool au Club de Bruges : les magnifiques hommages à Mignolet pour le dernier match de sa carrière

Simon Mignolet reçoit de nombreux hommages avant le dernier match de sa carrière ce dimanche. Plusieurs anciens coéquipiers saluent autant le gardien que l'homme qu'il est devenu.

Simon Mignolet va raccrocher les gants. Dimanche soir, il disputera le dernier match de sa carrière. Il affrontera La Gantoise avec le Club de Bruges alors que le titre est en poche depuis jeudi. De quoi permettre au gardien de profiter de ses derniers instants entre les poteaux, sans pression sur les épaules.

Entre-temps, quelques anciens coéquipiers de Mignolet ont pris le temps de lui rendre hommage pour sa magnifique carrière. Ils l'ont fait via DAZN. "C'est une légende. J'ai adoré l'avoir comme coéquipier", déclare Daniel Sturridge, qui a joué avec Mignolet à Liverpool.

Les anciens coéquipiers de Mignolet lui rendent hommage

"Durant son passage à Liverpool, il a réalisé des arrêts incroyables, et à Sunderland aussi, c'était difficile de marquer contre lui. Il nous arrivait d'être assis côte à côte dans l'avion et c'était quelqu'un de très intelligent. Je lui souhaite le meilleur pour la suite, après une carrière aussi fantastique", conclut l'Anglais.

🧤 | Ex-ploegmaats van Simon Mignolet eren zijn legendarische carrière. 🤝❤️ pic.twitter.com/Aud3iRkZlf — DAZN België (@DAZN_BENL) May 24, 2026

Charles De Ketelaere avait aussi un message pour lui. Mignolet l'a beaucoup aidé lorsqu'il a commencé à se faire un nom en Jupiler Pro League. "Salut Simon, c'est presque ton dernier match. Je te souhaite beaucoup de réussite et de plaisir. Profite du bel hommage que tu mérites après une carrière fantastique. Et je veux dire que c'était un grand honneur d'avoir pu jouer avec toi."





Mats Rits a lui aussi eu de beaux mots pour son ancien coéquipier. "Quelle carrière, Simon, le professionnel par excellence. Toujours une bête à l'entraînement, chaque jour, sur et en dehors du terrain. Mais surtout un gars très sympa, que je pense pouvoir appeler un bon ami."