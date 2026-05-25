Les Diablotins démarrent leur Euro U17 par une victoire

Ce lundi débutait officiellement, en Estonie, le championnat d'Europe des moins de 17 ans 2026. Les Diablotins ont disputé le match d'ouverture face à la Croatie et se sont imposés sur le score de 0-2.

C'est en début de rencontre que les Diablotins ont fait la différence. Dans le premier quart d'heure de jeu, la Belgique a inscrit les deux seuls buts de la rencontre. Le milieu offensif du Jong Genk, Jelle Driessen, a d'abord ouvert le score à la 9e minute de jeu. Le capitaine des U18 de l'Antwerp, qui évolue au poste de milieu central, Tinus Moorthamer, a ensuite doublé la mise quatre minutes plus tard.

Après cette première rencontre, la Belgique figure donc en tête du groupe A. L'Espagne et l'Estonie, qui sont dans le même groupe, disputeront leur première rencontre ce lundi à 19h00.

Le groupe B, le deuxième et dernier groupe de la compétition, est composé du Danemark, de la France, de l'Italie et du Monténégro. Les rencontres du groupe B auront lieu ce mardi (Italie - France à 13h30 et Monténégro - Danemark à 18h00).

Prochain match programmé ce jeudi en début d’après-midi

Le prochain match de la Belgique est programmé à ce jeudi. Les jeunes joueurs belges affronteront l'Espagne à 13h30. Une dernière rencontre de groupe contre l'Estonie aura ensuite lieu ce dimanche.

Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales. La Belgique affrontera alors une équipe du groupe B en cas de qualification pour le prochain tour.





Sven Vermant et Guillaume Gillet aux commandes des U17 de la Belgique

L'entraîneur à la tête de la jeune sélection est Sven Vermant. Ancien joueur du KV Malines, du Club de Bruges et de Schalke notamment, il est le père du joueur du Club de Bruges Romeo Vermant. L'entraîneur assistant est Guillaume Gillet, ancien joueur bien connu du Sporting d'Anderlecht. L'entraîneur assistant apparaît d'ailleurs assez fréquemment en tant que consultant dans différents médias ces derniers mois.