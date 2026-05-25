Simple mesure de précaution ou vraie blessure ? Lionel Messi contraint de céder sa place avec l'Inter Miami

Lionel Messi est sorti sur blessure avec l'Inter Miami. Sa participation à la Coupe du monde ne serait cependant pas en danger.

L’Argentine a retenu son souffle après la sortie prématurée de Lionel Messi avec l’Inter Miami cette nuit. Le capitaine des champions du monde a quitté le terrain visiblement gêné.

Lors de la rencontre de MLS entre l’Inter Miami et Philadelphia Union, Lionel Messi a été remplacé à la 73e minute. L’Argentin a lui-même demandé à sortir après avoir ressenti une gêne au niveau de l’ischio-jambier.

Après son remplacement, l’attaquant de 38 ans a directement pris la direction du tunnel. Une image forcément inquiétante à moins d’un mois du début de la Coupe du monde 2026.

🚨 AGORA:



Lionel Messi foi substituído após sentir um desconforto na posterior da coxa e foi direto para o vestiário.



Preocupação pra Copa do Mundo. O último jogo antes do Mundial. Inacreditável.pic.twitter.com/fh0ATh13Rn — Futmais | Menino Fut (@futtmais) May 25, 2026

Une simple fatigue musculaire

Mais selon le journaliste sportif argentin souvent bien informé Gastón Edul, Lionel Messi a demandé à être remplacé par précaution et ne souffrirait pas d’une blessure musculaire. Son ischio-jambier se serait simplement tendu, et l’Argentin n’a pas voulu prendre le moindre risque.





Leo Messi pidió el cambio de manera preventiva porque se le cargó el isquiotibial.

No tiene lesión muscular. No siguió cargando la zona ni arriesgando. pic.twitter.com/YB8MZaO98H — Gastón Edul (@gastonedul) May 25, 2026

Avant sa sortie, Lionel Messi avait encore été décisif. Le joueur de l’Inter Miami avait délivré deux assists en première période et participé au succès spectaculaire des siens face à Philadelphia Union (6-4). L’Argentine peut donc souffler, même si la situation restera évidemment surveillée dans les prochains jours. Lionel Messi reste le grand leader de l’Albiceleste, qui défendra son titre mondial cet été.