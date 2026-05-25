"Aucun de nous n'est satisfait" : le message de Thibaut Courtois après la fin de saison du Real Madrid

Thibaut Courtois a disputé son dernier match de la saison avec le Real Madrid samedi. Le gardien belge a ensuite rendu hommage à deux de ses coéquipiers.

Le Real Madrid s'est imposé sur le score de 4-2 contre l'Athletic Club. Gonzalo García a rapidement ouvert le score (11e, 1-0). Jude Bellingham a ensuite doublé la mise juste avant la pause (40e, 2-0). Au retour des vestiaires, Kylian Mbappé a inscrit le troisième but madrilène (50e, 3-1) après une réduction de l'écart de Gorka Guruzeta (45e, 2-1). Brahim Díaz a inscrit le dernier but de son équipe en fin de rencontre (87e, 4-1). Urko Izeta a ensuite réduit l'écart pour Bilbao (90e, 4-2).

"Jour d’adieux. À une saison dont aucun de nous n’est satisfait. Au capitaine Dani et à un grand coéquipier comme David… Merci pour tout, les amis !", a écrit Thibaut Courtois dans une publication Instagram.

David Alaba et Dani Carvajal quittent le Real Madrid

Il y a quelques jours, il avait également écrit un message en story à propos de l'Autrichien, qui quitte le club : "Un coéquipier fantastique et un grand ami va partir. Merci pour tout ce que tu nous as apporté sur et en dehors du terrain, David. Ta joie de vivre, ta personnalité et ton esprit combatif inépuisable pour l'équipe ont laissé une empreinte profonde dans le vestiaire. Ce fut un honneur de partager tant de moments avec toi ! Je te souhaite le meilleur pour ce nouveau chapitre."

David Alaba était arrivé au club en juillet 2021 en provenance du Bayern Munich. C'est un chapitre long de cinq ans qui se referme.





C'est encore un plus grand chapitre qui se referme avec le départ de Dani Carvajal. Le joueur a été formé au club et a presque exclusivement joué au Real Madrid dans sa carrière, hormis un départ pour le Bayer Leverkusen à ses débuts dans le monde professionnel lors de la saison 2012-2013. Il était revenu d'Allemagne en juillet 2013 et n'avait plus quitté le club depuis.