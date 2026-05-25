La Fédération Congolaise rassure la FIFA au sujet du virus Ebola : "Il n'y a pas d'inquiétude à avoir"
Photo: © photonews
La République démocratique du Congo prépare actuellement sa Coupe du Monde en Belgique. La Fédération s'est récemment exprimée dans un communiqué à propos des craintes de la FIFA concernant le virus Ebola.
Le communiqué de la Fédération Congolaise
La Fédération Congolaise de Football Association a rassuré la FIFA :
"À l’initiative du Président de la Fédération Congolaise de Football Association, Veron Mosengo Omba, il s’est tenu le samedi 23 mai 2026 une réunion par visioconférence entre la 4e Vice Présidente, le Président de la FECOFA et les représentants de la FIFA au sujet de l’épidémie à virus Ebola et de ses conséquences sur les Léopards de la RDC, leur staff technique et les supporters censés les accompagner à la Coupe du monde 2026.
S’agissant de l’équipe nationale, la fédération a informé la FIFA qu’elle avait pris toutes les dispositions pour éviter d’exposer les joueurs aux risques liés à cette épidémie et respecter le protocole sanitaire en la matière tel qu’annoncé par le gouvernement américain.
La FECOFA a précisé que tous les joueurs retenus pour ce mondial, ainsi qu’une bonne partie du staff technique, vivent et évoluent en Europe. Il n’y a donc pas d’inquiétude à avoir à leur sujet concernant une éventuelle contamination.
En effet, le Président de la Fecofa a informé la FIFA que même l’équipe nationale qui était censée passer par Kinshasa pour commencer son stage de préparation avant de poursuivre en Belgique, pour ensuite se rendre aux USA, elle a annulé l’étape de Kinshasa pour pouvoir se conformer aux mesures nouvellement imposées par les États-Unis.
Quant aux membres du staff technique partis de Kinshasa pour le stage en Belgique, ils ont quitté le pays le 20 mai 2026 et passeront ainsi au moins 21 jours en Europe avant de se rendre aux USA pour la Coupe du Monde.
Par conséquent, à l’issue de cette réunion, la FECOFA et la FIFA sont d’avis que les joueurs et le personnel technique se sont conformés aux mesures sanitaires imposées par les autorités américaines, et la délégation est encouragée dans sa préparation en vue de la prochaine Coupe du Monde.
Enfin, le Président de la FECOFA a également évoqué avec la FIFA la situation des supporters congolais qui ont déjà acheté leurs billets pour assister à des matches de la Coupe du monde sur le sol américain mais qui n’ont pas pu obtenir de visa en raison des dispositions administratives américaines. La FIFA s’est engagée à examiner la proposition du Président de la FECOFA de procéder à des remboursements."
[COMMUNIQUÉ OFFICIEL]— Fecofa RDC_Officiel (@FecofaRdc) May 25, 2026
L'épidémie à virus Ebola au cœur d'une réunion entre la FECOFA et la FIFA le samedi 23 mai.#FecofaRdc #CommuniquéOfficiel pic.twitter.com/q36C0BxhOp
La sélection congolaise a posé ses valises en Belgique pour y préparer la Coupe du Monde. Après 52 ans d'absence, la fédération a fêté la qualification dans la liesse générale et veut voir les choses en grand pour le retour de la sélection parmi le gratin mondial.
Mais les conditions de préparation se sont méchamment compliquées en raison de l'épidémie d'Ebola qui frappe en ce moment plusieurs régions de la RDC. La Maison Blanche l'a annoncé hier : si la délégation congolaise entend mettre un pied sur le sol américain, il lui faudra prendre des mesures sanitaires fortes. En l'occurence, s'isoler pendant 21 jours dans une bulle sanitaire afin de prévenir toute infection.
"Nous avons été très clairs avec le Congo : ils doivent maintenir l'intégrité de leur bulle pendant 21 jours avant d'être autorisés à venir à Houston le 11 juin", a déclaré Andrew Giuliani, chef de l'équipe de la Maison Blanche pour la Coupe du monde, au micro d'ESPN.
Le retour des bulles sanitaires pour le Congo
Aucun risque ne sera pris : "Si d'autres joueurs rejoignent l'équipe, ils devront être isolés du reste de l'équipe. Si l'un d'eux développe des symptômes, toute l'équipe risque de ne pas pouvoir participer à cette Coupe du monde".
Une situation plus que contrariante quand l'on prépare un événement de l'importance d'une Coupe du Monde. Le Congo devait d'ailleurs disputer un match amical de préparation à Sclessin le 3 juin prochain contre le Danemark, à deux semaines de son entrée en lice dans le Mondial contre le Portugal.
La rencontre aura-t-elle lieu malgré la bulle sanitaire que doivent respecter les Léopards ? Rien n'est moins sûr. Pour l'heure, c'est le flou le plus total autour de la préparation. La délégation congolaise séjournant sur le sol belge, le gouvernement suit la situation avec attention, notamment quant à la tenue de ce fameux match amical.
Une épidémie surveillée avec beaucoup d'attention
Interrogé par la RTBF, le cabinet du ministre Franck Vandenbroucke se veut rassurant : "Nous sommes avertis évidemment. Mais les joueurs de l’équipe des Léopards ne jouent pas dans le pays. Les joueurs jouent et vivent, dans des pays étrangers. L’équipe technique quant à elle vient de Kinshasa, où aucun cas d’Ebola n’a été signalé. Le risque zéro n’existe pas évidemment mais la rencontre est, pour l’instant maintenue, et il n’y a pas d’inquiétude du côté du cabinet du ministre".
Le SPF santé confirme que des réunions sont prévues tout au long de la semaine pour faire la lumière sur cette situation dont la RDC se serait bien passée. Même si la plupart des cas sont cantonnés dans l’est de la République démocratique du Congo, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a émis une alerte sanitaire internationale, le risque épidémique au niveau national étant 'très élevé', avec 82 cas confirmés, sept décès et une vitesse de propagation 'assez importante'.
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