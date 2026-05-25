La Fédération Congolaise rassure la FIFA au sujet du virus Ebola : "Il n'y a pas d'inquiétude à avoir"



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Deviens fan de République Démocratique du Congo! 2 La République démocratique du Congo prépare actuellement sa Coupe du Monde en Belgique. La Fédération s'est récemment exprimée dans un communiqué à propos des craintes de la FIFA concernant le virus Ebola.



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