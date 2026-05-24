Réaction Guillaume François en mode jubilé contre Anderlecht : "Vu le score, j'espérais même rentrer à la mi-temps"

Scott Crabbé depuis le Parc Duden
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Guillaume François en mode jubilé contre Anderlecht : "Vu le score, j'espérais même rentrer à la mi-temps"
Photo: © photonews

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La fête est totale au Parc Duden, où l'Union a conclu sa saison par une victoire 5-1 contre Anderlecht. Guillaume François en a profité pour recevoir des adieux à la hauteur de son dévouement pour le club.

Au moment de sortir du vestiaire déjà, Guillaume François a humé la pelouse du Stade Joseph Marien en premier, pour recevoir une ovation bien méritée. Et ce n'était que le début : joueurs et staff lui ont ensuite fait une haie d'honneur pour le remercier de ces six années passées en tant que pilier du vestiaire, garant de l'état d'esprit du groupe, de la D1B  à la Ligue des Champions.

Mais son véritable tour d'honneur, il l'a reçu durant la rencontre, en rentrant à 25 minutes du terme. 25 minutes lors desquelles chacune de ses touches de balle au pied de la tribune est aura été applaudie.

Guillaume François en guest star de la soirée

"C'était du pur plaisir. On a pris notre pied aujourd'hui, que ce soit sur le banc ou sur le terrain. On avait à cœur de bien finir la saison, on voulait faire de ce match une fête du football et on l'a fait. Vu le score, j'espérais même rentrer à la mi-temps. Plus sérieusement, c'était très bien comme ça, la chaleur n'était pas facile à gérer. Ces 25 minutes auront été très agréables. En étant acclamé comme ça, tu as toujours envie de faire quelque chose de spécial alors que ce n'est pas ton rôle", sourit-il à notre micro.

Peu de joueurs peuvent se targuer de vraiment pouvoir choisir comment ils tirent un trait sur une carrière ou même sur un chapitre en club. Mais si c'était à refaire, François ne changerait rien à cette soirée de rêve : "Les émotions n’ont pas encore pris le dessus. C’est purement du plaisir. C’est vraiment comme je l’avais imaginé. C’est l’Union. C’est la famille. C’est parfait".



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Guillaume François, ou comment expliquer à chaque joueur mécontent de son temps de jeu que l'importance au sein d'un groupe ne se mesure pas seulement en minutes disputées. Le natif de Champlon aura vécu ces derniers mois comme un véritable mentor.

"Mon rôle était clair pour tout le monde. J’ai pris énormément de plaisir. Le temps de jeu n’était pas la priorité. On a encore vécu une saison incroyable. On est allé chercher 9 points en Ligue des Champions. J’ai vécu cela de l’intérieur. C’était clair avec la direction que c’était ma dernière saison en tant que joueur. J’ai pu la savourer du début à la fin. J’ai pu mûrir ma réflexion tranquillement", poursuit-il.

Bientôt de retour dans un nouveau rôle ?

Avant une suite logique au sein du staff ? "C’est une idée. Mais ce sont des questions pour demain. Comme d’habitude l’Union fait le point en fin de saison. J’ai d'abord envie de profiter avec tout ce monde, la famille et les amis", botte-t-il en touche.

Son plus beau souvenir saint-gillois ? "Ce but contre le RWDM qui nous assure la montée en première division". Buteur décisif pour la montée en D1A, maître de cérémonie sur le toit du bus des joueurs lors de la fête du titre il y a un an, MVP de la soirée de clôture de la saison aujourd'hui : Guillaume François sait soigner ses fins de saison. Et ses 'au revoir'. 

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