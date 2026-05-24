Un coup dur avant le Mondial pour Axel Witsel, relégué - et donc sur le départ

Axel Witsel n'a pas pu empêché la relégation de Géron en D2 espagnole. Un coup dur pour le club du City Football Group.

Et dire qu'il n'y a pas si longtemps, Gérone était l'une des sensations de la Liga et terminait 3e du championnat en 2023-2024, tenant la dragée haute aux géants que sont le Real Madrid et le FC Barcelone. Deux ans plus tard, le Girona FC rebascule en Liga Adelante, après avoir terminé 19e cette saison.

Il fallait l'emporter ce samedi face à Elche pour sortir de la zone rouge lors de la dernière journée de championnat, et les coéquipiers d'Axel Witsel n'ont pas pu faire mieux qu'un partage (1-1) à domicile. Gérone termine à un point seulement du premier non-relégable : une victoire signifiait donc le maintien.

Comme à peu près toute cette saison quand il était fit, Witsel était titulaire dans l'entrejeu de Gérone. Pour la troisième fois d'affilée, cependant, le Diable Rouge a été sorti un peu avant l'heure de jeu par son entraîneur, Míchel. Une fin de saison en demi-teinte pour le Belge.

Axel Witsel n'accompagnera pas Gérone en D2

Cette relégation aura également des conséquences sur l'avenir d'Axel Witsel. En effet, l'ancien joueur du Standard, du Borussia Dortmund et du Zenit Saint-Pétersbourg avait un contrat jusqu'en fin de saison, avec une option pour une prolongation éventuelle. Mais suite à la descente de Gérone, on doute que le Belge reste.



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Witsel avait rejoint le Girona FC l'été passé après une dernière saison compliquée à l'Atlético Madrid. Il avait été en discussions avancées avec le Standard de Liège concernant un éventuel retour, mais avait finalement privilégié une dernière saison dans un championnat du top européen. Une décision probablement liée à la Coupe du Monde 2026.

En effet, Rudi Garcia a fini par rappeler Axel Witsel en octobre dernier, un an et demi après sa participation à l'Euro 2024 où il n'avait pas pu jouer une seule minute en raison d'une blessure. Witsel a ensuite été intégré au noyau de 26 Diables Rouges qui iront à la Coupe du Monde, un choix critiqué du sélectionneur.

Reste désormais à savoir de quoi l'avenir sera fait pour Axel Witsel. À 37 ans, il reste sur une saison en tant que titulaire dans un grand championnat européen ; la retraite ne semble pas pour tout de suite. Et si le Standard se reprenait à rêver ?