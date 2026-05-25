"Visiblement, ils sont fâchés" : les Storm Ultras réagissent après l'acte de vandalisme des fans du Standard

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Visiblement, ils sont fâchés" : les Storm Ultras réagissent après l'acte de vandalisme des fans du Standard
Photo: Storm Ultras 2001 - Officiel
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Certains secteurs du Mambourg ont été tagués par des supporters du Standard de Liège, comme en témoigne une publication du groupe des Storm Ultras sur Facebook.

"Visiblement, ils sont fâchés. Un jour de Pentecôte. Pourtant…," a réagi avec ironie le groupe dans une publication Facebook face aux inscriptions de tags "RSCL" au stade du Mambourg.

Le message ironique mis en ligne par le groupe des Storm Ultras

"Cet événement théologique se caractérise par le don des langues : les apôtres ont reçu la capacité de s'exprimer et d'être compris dans toutes les langues de l'époque. Chacun pourra voir comment le lexique des rongeurs s’est exprimé cette nuit, en catimini, la bombe de couleur tremblante en main."

"La fin de la peur : le Saint-Esprit a transformé la crainte des disciples en une audace missionnaire pour diffuser l'Évangile à travers le monde. Caramba… c’est visiblement loupé… la défaite de samedi a engendré la peur viscérale de nous faire un coucou de visu. Dommage," a ajouté le groupe avant de conclure le message ironique : "L'Alliance nouvelle : la Pentecôte scelle une nouvelle alliance où la foi est gravée directement dans les cœurs par l'Esprit. À défaut de cœur et d’esprit, nous admirons le style particulièrement graphique de ces œuvres (sont visiblement vraiment pas contents du tout). Allez, merci pour ces brillantes actions. Joyeuse Pentecôte. On vous pardonne. On prie pour vous."

Ces actes des supporters du Standard ne vont certainement pas calmer les tensions entre les supporters des deux camps. La saison prochaine, les rencontres entre les deux équipes se dérouleront sans supporters visiteurs, a annoncé Pierre François à la conférence de presse à laquelle nous avons assisté ce samedi. "Même si c'est très loin de ma conception d'un match de football, il faut marquer un temps d'arrêt. Ce sera le cas pour les deux matchs de la saison prochaine, puis on réexaminera la situation", a déclaré le manager général ce lundi.


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