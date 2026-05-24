Ils avaient gardé le pire pour la fin : les cotes d'Anderlecht pour la dernière de la saison

Le RSC Anderlecht a pris l'eau ce dimanche au Parc Duden. Les Mauves, en roue libre, ont bu le calice jusqu'à la lie.

Heekeren (5)

On sait qu'il a les qualités pour concurrencer Coosemans la saison prochaine, mais ce soir, il n'a rien pu faire, totalement lâché par une défense complètement aux fraises.

Angély (3)

Mais pourquoi Jérémy Taravel l'a-t-il placé au back gauche contre le meilleur latéral droit du championnat ? Après avoir été jeté aux lions contre Bruges, Angély a encore eu droit à un cadeau empoisonné de la part de son coach. Son avenir n'est pas au back gauche.

Marco Kana (4)

Le moins mauvais de la ligne défensive ? Probablement. Ca ne dit pas grand chose. Légèrement en retard sur chaque intervention, et surtout sur le 5-0 de Sykes en seconde période.

Hey (2)

Le plus mauvais de la ligne défensive ? Probablement, et sans surprise. Il n'a pas le niveau pour Anderlecht. Mal placé sur chaque intervention, mauvais sur chaque anticipation, il couvre Khalaili sur le quatrième but en étant beaucoup trop haut.

Sardella (3)

Il a par moments vraiment souffert contre Smith, et a livré une performance nonchalante et insuffisante de plus. C'était peut-être son dernier match à Anderlecht aussi. Les supporters ne le regretteront pas vraiment...



Lire aussi… Guillaume François en mode jubilé contre Anderlecht : "Vu le score, j'espérais même rentrer à la mi-temps"›

Saliba (4)

Sacrifié à la mi-temps : défensivement, il faut dire que le Canadien a livré son pire match pour Anderlecht. Il tentait d'amener un peu balle au pied, mais n'était pas dans un grand soir. De là à le sortir à la pause... ?

De Cat (3)

Si c'était son dernier match pour Anderlecht, il partira par la toute petite porte, car ses Playoffs ont été à des années-lumière de sa saison régulière. Mais quel club viendra mettre 30 millions pour lui désormais ?

Hazard (3)

Le pire, c'est que sa première période était correcte : des passes intéressantes, des combinaisons, un coup-franc juste au-dessus. Puis, en début de deuxième mi-temps, une sale semelle et un carton rouge auquel il ne proteste même pas. De tristes adieux...

Degreef (4)

L'un de ceux qu'on ne peut pas vraiment blâmer : il a réussi quelques accélérations et a fait ce qu'il a pu. Peut-être n'a-t-il pas la carrure pour porter une équipe dans un tel état de déliquescence.

Bertaccini (3,5)

Un match catastrophique, qui l'a vu sortir frustré. Psychologiquement, il n'a pas l'air capable de s'en sortir dans un club comme Anderlecht, tant à cause de la pression énorme que de ses difficultés à rester calme quand son équipe est en galère.

Sikan (4)

C'est l'un des seuls à s'être réellement battu, faisant même de petites fautes un peu agaçantes. Pour autant, footballistiquement, il a peu apporté, même s'il a par moments forcé des fautes adverses aussi.