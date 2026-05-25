🎥 Kevin De Bruyne délivre un caviar, Alexis Saelemaekers buteur : la Serie A a rendu son verdict

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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🎥 Kevin De Bruyne délivre un caviar, Alexis Saelemaekers buteur : la Serie A a rendu son verdict
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Alexis Saelemaekers a inscrit un but dimanche soir lors de la défaite de l'AC Milan contre Cagliari, pour le compte de la 38e et dernière journée de Serie A. Kevin De Bruyne s'est également montré décisif en délivrant une passe décisive face à Udinese.

L'AC Milan disputait son dernier match de la saison dimanche soir. Les Milanais devaient s'imposer pour se qualifier pour la Ligue des champions, mais se sont finalement inclinés sur le score de 1-2. Les hommes de Massimiliano Allegri ne feront pas leur retour en Ligue des champions la saison prochaine après une saison sans Coupe d'Europe. Cinquièmes de Serie A, ils disputeront l'Europa League tout comme la Juventus, sixième au classement final.

L'Inter, Naples, la Roma et Côme, respectivement premier, deuxième, troisième et quatrième de Serie A, ont quant à eux décroché leur billet pour la plus prestigieuse des compétitions. À noter que Côme disputera la première compétition européenne de son histoire neuf ans après avoir fait faillite et être tombé en quatrième division italienne. Il y a deux ans, le club évoluait d'ailleurs encore en Serie B.

 Classement T P G P P B = Forme
1. Inter Inter 38 87 27 6 5 89-35 54 P G G P P
2. Napoli Napoli 38 76 23 7 8 58-36 22 G P P G G
3. AS Roma AS Roma 38 73 23 4 11 59-31 28 G G G G G
4. Como Como 38 71 20 11 7 65-29 36 G P G G G
5. AC Milan AC Milan 38 70 20 10 8 53-35 18 P P P G P
6. Juventus Juventus 38 69 19 12 7 61-34 27 P P G P P
7. Atalanta Atalanta 38 59 15 14 9 51-36 15 P P G P P
8. Bologna Bologna 38 56 16 8 14 49-46 3 P P G G P
9. Lazio Lazio 38 54 14 12 12 41-40 1 P G P P G
10. Udinese Udinese 38 50 14 8 16 45-48 -3 P G G P P
11. Sassuolo Sassuolo 38 49 14 7 17 46-50 -4 P G P P P
12. Torino Torino 38 45 12 9 17 44-63 -19 P P G P P
13. Parma Parma 38 45 11 12 15 28-46 -18 G P P P G
14. Cagliari Cagliari 38 43 11 10 17 40-53 -13 G P P G G
15. Fiorentina Fiorentina 38 42 9 15 14 41-50 -9 P P P G P
16. Genoa Genoa 38 41 10 11 17 41-51 -10 P P P P P
17. Lecce Lecce 38 38 10 8 20 28-50 -22 P G P G G
18. Cremonese Cremonese 38 34 8 10 20 32-57 -25 P P G G P
19. Hellas Verona Hellas Verona 38 21 3 12 23 25-61 -36 P P P P P
20. Pisa Pisa 38 18 2 12 24 26-71 -45 P P P P P

Un but express d'Alexis Saelemaekers

Revenons à la rencontre entre l'AC Milan et Cagliari. C'est Alexis Saelemaekers qui a ouvert le score dès la première minute de jeu. Après un long ballon de Fikayo Tomori, Santiago Giménez a dévié le ballon de la tête dans la surface de réparation pour le Diable Rouge qui a conclu. Cagliari a cependant renversé la situation. D'abord via Gennaro Borrelli à la 19e minute de jeu et ensuite via Juan Rodríguez peu avant l'heure de jeu (56e).

Kevin De Bruyne délivre une superbe passe décisive et un Belge exclu

De son côté, le Napoli de Kevin De Bruyne s'est imposé 1-0 contre Udinese. Rasmus Højlund a inscrit le seul et unique but de la partie à la 23e minute de jeu suite à une somptueuse passe en profondeur du Diable Rouge. Dans cette rencontre, le Belge Christian Kabasele s'est fait exclure à la 64e minute de jeu du côté d'Udinese.

Le dernier match d'Antonio Conte à la tête de Naples

Cette rencontre était la dernière de l'entraîneur Antonio Conte avec le Napoli. Le tacticien italien ne restera pas au club la saison prochaine. Il s'est exprimé en conférence de presse après la rencontre : "Cela a été deux saisons fantastiques, cela a été une expérience exceptionnelle. C'est ma décision, je l’ai annoncée au président il y a quelques semaines, mais il m’a dit que si je changeais d’avis d’ici la fin de la saison, et cela me remplit de fierté, Naples restait ma maison."

"Naples a besoin d’avoir des gens sérieux et de gens qui veulent le meilleur pour ce club, pas de gens négatifs, pas de ceux qui échouent. J’ai échoué à changer et unir le système autour de cette équipe", a-t-il ajouté. Antonio Conte était arrivé en juillet 2024. Avec le Napoli, il a remporté la Serie A en 2025 mais aussi la Supercoupe d'Italie la même année.

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Torino Torino 2-2 Juventus Juventus
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