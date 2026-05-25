Les Storm Ultras reviennent sur les incidents du choc wallon : "Les débordements sont regrettables"

Les Storm Ultras ont publié un communiqué afin de s'exprimer après les incidents survenus samedi soir.

La saison prochaine, les chocs wallons se dérouleront sans supporter visiteur. C'est la sanction qui a officiellement été annoncée ce lundi par Pierre François, le manager général du Standard de Liège, en conférence de presse. "Les événements de samedi soir sont regrettables", a souligné le groupe de supporters. "Certains débordements ne peuvent être ni minimisés ni justifiés. Il existe des règles, des responsabilités et des solutions qui devront s’appliquer à tous les niveaux concernés : supporters, joueurs, services de sécurité, directions… et même médias."

La position de Monsieur Lorin Parys, CEO Pro League est un triste exemple réducteur

Le groupe a également déclaré ne pas être en accord avec les propos du CEO de la Pro League : "Mais réduire ce qu’il s’est passé à une lecture simpliste serait également une erreur. La position de Monsieur Lorin Parys, CEO Pro League, en est un triste exemple réducteur. À l’inverse, l’analyse de Michaël Dantinne, criminologue à l'Université de Liège, vaudrait la peine d’avoir le même écho. Chacun en décidera."

Le groupe de supporters se pose alors plusieurs questions : "La vraie question est donc celle-ci : que fait-on maintenant ? Sensibilise-t-on davantage certains acteurs du football à l’impact de leurs déclarations publiques ? Réfléchit-on au rôle joué par certaines mises en scène médiatiques autour des grands rendez-vous ? Travaille-t-on réellement avec les supporters, qui occupent une place centrale dans ce milieu, ou préfère-t-on les réduire systématiquement à une caricature ? A-t-on réellement assaini le football de toutes les autres dérives qui l’abîment depuis des années ?"

"Les réponses faciles existent. Les solutions toutes faites aussi. Mais la réalité est plus complexe. Et malgré cette complexité, une vérité demeure : les supporters ont eux aussi une responsabilité. Le nier serait malhonnête. Ne pas les impliquer tout autant."

La suspension de supporters visiteurs

Le groupe s'est ensuite exprimé sur les matchs de la saison prochaine qui auront lieu sans supporter visiteur jusqu'à nouvel ordre : "Nous apprenons et lisons que les directions s’orientent vers une suspension des visiteurs pour les deux matchs. Nous prenons acte de cette décision – que l’on peut comprendre évidemment – mais la suite, c’est quoi ? Attendre que ça se tasse ? Ou enfin voir toute cette complexité dans une dimension neuve ?"



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"La balle est au centre, on y vient avec plaisir si on nous y convie. Pas que localement – où la collaboration est déjà bien présente – mais au niveau national où en dehors des crises, les supporters qui amplifient la passion dont se gaussent médias, institutions et clubs, sont mis dans un petit coin car méprisés s’ils ne rentrent pas dans le moule consumériste et soumis. Il ne s’agit pas de minimiser des faits, mais de bien comprendre que le sujet est bien plus complexe et que les responsabilités ne sont pas le fait que d’une seule partie."

"On ne peut attendre un supporter qui serait la cause et la solution de tels faits sans une prise de conscience de toutes les parties concernées en termes d’excès qui contribuent tout autant à l’escalade que tout le monde voudrait au moins atténuer", a conclu le groupe des Storm Ultras.