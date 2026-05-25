Jérémy Doku rend hommage à Pep Guardiola : "Trois saisons inoubliables ensemble"

Jérémy Doku s'est exprimé dans un message publié sur ses réseaux sociaux au sujet du départ de Pep Guardiola de Manchester City.

C'est la fin d'une ère à Manchester City. Pep Guardiola quitte officiellement le club après plus de 10 années. Dimanche, avait lieu le dernier match des Sky Blues avec le tacticien espagnol. La défaite sur le score de 1-2 n'est qu'anecdotique au vu de l'hommage qui a été rendu à l'entraîneur.

Trois saisons inoubliables ensemble

Arrivé à Manchester City en août 2023, Jérémy Doku a évolué près de trois ans sous les ordres de Pep Guardiola. Le Diable Rouge s'est montré entièrement reconnaissant : "Trois saisons inoubliables ensemble. Depuis mon premier jour, j’ai énormément appris à tes côtés : sur le terrain, à l’entraînement, dans le vestiaire. Je suis reconnaissant d’avoir partagé les plus grands moments avec toi."

"Merci pour les souvenirs, les leçons, les trophées et les moments célébrés ensemble. Reconnaissant d’avoir vécu tout cela avec de vraies légendes !", a-t-il conclu.



Pour le dernier match de la saison de Manchester City, Pep Guardiola n'a pas titularisé le Diable Rouge contre Aston Villa. Jérémy Doku est monté au jeu pour disputer les quinze dernières minutes. Le score était déjà de 1-2 et l'ailier virevoltant n'a malheureusement pas pu aider son équipe à revenir au score.

Les statistiques de Jérémy Doku

Concernant Jérémy Doku, il ne devrait quant à lui pas quitter Manchester City prochainement. Le Belge est sous contrat jusqu'en juin 2028 et est actuellement très bien installé en terre mancunienne. Depuis son arrivée au club à l'été 2023, le Belge a inscrit 22 buts et a délivré 34 passes décisives en 131 matchs, toutes compétitions confondues. Cette saison uniquement, il a pris part à 47 matchs et s'est montré décisif à 22 reprises : huit buts et 14 passes décisives.

Jérémy Doku est désormais prêt à disputer la Coupe du monde 2026 avec la Belgique. Le joueur belge a évidemment été sélectionné par Rudi Garcia pour disputer le tournoi cet été.



