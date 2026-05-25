Surprise : un club de deuxième division portugaise remporte la Coupe... et disputera donc l'Europa League

Le Sporting s'est incliné en finale de la Coupe du Portugal, dimanche. C'est le SCU Torreense, club de deuxième division portugaise, qui a créé la surprise.

La formation de deuxième division a rapidement ouvert le score dans cette finale. Après quatre minutes de jeu, Kevin Zohi mettait son équipe aux commandes. Les hommes de Luís Tralhão ont tenu le score jusqu'à la 54ᵉ minute de jeu, où le buteur colombien Luis Suárez a égalisé.

Le score est ensuite resté inchangé jusqu'à la fin du temps réglementaire. Les deux équipes se sont finalement départagées en prolongations. Le Cap-Verdien Stopira a inscrit un penalty victorieux à la 113e minute de jeu. Il a permis à son équipe de remporter le premier trophée majeur de son histoire.

Ce succès permet également au SCU Torreense de se qualifier pour la phase de ligue de l'Europa League. La saison prochaine, le club pourrait évoluer en première division s'il remporte la finale retour des barrages à l'extérieur face à Casa Pia après un partage à domicile (0-0) au match aller sur le terrain de Torreense.

C'est la toute première fois qu'un club de seconde division portugaise remporte la Coupe nationale. Une formation de troisième division l'a cependant déjà remportée en 1961. Leixões, alors dans le troisième échelon du football portugais à l'époque, avait réalisé l'exploit.

Zeno Debast absent

À noter que Zeno Debast n'était pas dans le groupe du Sporting. Le Diable Rouge souffre toujours d'une blessure à la cuisse et tente de se remettre au plus vite sur pied pour pouvoir disputer la Coupe du monde 2026 avec la Belgique cet été. Le Belge travaille toujours sur sa rééducation avec un seul objectif en tête : être prêt pour le Mondial. Le Sporting a conclu sa saison de championnat par un succès 3-0 contre Gil Vicente le 16 mai dernier.





Cette saison, le joueur belge n'a pas remporté de trophée avec le Sporting Portugal. Son équipe a terminé deuxième du championnat derrière Porto et devant Benfica.