Khalaili et Guilherme sauce Brasil, une équipe en tenue de gala : les notes de l'Union contre Anderlecht

L'Union Saint-Gilloise n'a pas fait dans la dentelle en s'imposant 5-1 contre Anderlecht. Voici les notes des joueurs pour leur prestation.

Scherpen (6) : d'habitude, c'est plutôt par froides soirées de janvier que l'on voit les gardiens gesticuler pour se garder chauds lorsqu'ils ne sont pas mis à contribution. Scherpen a dû le faire par les 30 degrés de cette fin de saison, signe du chômage technique auquel il a été réduit.

Mac Allister (7) : match de gala ou pas, Mac Allister est resté fidèle à lui-même, en tant que Mondialiste argentin qu'il s'est donné le droit de rêver d'être. Des duels très secs face à Tristan Degreef, avec le vice allant avec pour gagner des fautes offensives.

Burgess (7) : Danylo Sikan restait sur deux buts contre Saint-Trond, Burgess l'a fait redescendre de son nuage en remportant ses dix duels disputés.

Sykes (8) : le pressing défaillant d'Anderlecht ne l'a pas seulement autorisé à relancer dans un fauteuil, il l'a carrément invité à sortir de sa défense par des déboulés surprenants. Et même un but en prime sur corner.

L'Union se fait plaisir

Khalaili (8,5) : pour sa première, fort expérimentale, comme back gauche, Matthys Angély a dû se demander où il était tombé. Khalaili l'aura tourmenté du début à la fin en lui sortant toute sa panoplie : petit pont, feintes ou encore passes laser, comme sur le troisième but unioniste, sans doute la plus belle action de la rencontre.



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Zorgane (8) : pour la première fois sans véritable râtisseur à ses côtés, il n'a pas semblé déboussolé, avec un volume de jeu pour deux, devant son rectangle, mais aussi dans la moitié de terrain adverse.

Zeneli (9) : un régal par son jeu entre les lignes, mais surtout le pourvoyeur officiel de la soirée. Un premier caviar pour Biondic sur le premier but, un second sur le 2-0 de Rodriguez et un troisième assist presque banal pour Sykes sur corner.

Ait El Hadj (7,5) : un but (pas célébré face à ses anciennes couleurs), 18 passes à l'aveugle. Just an other day at the office.

Guilherme (8) : d'humeur joueuse, il aura transformé le maillot jaune et bleu de l'Union en digne tunique de la sélection brésilienne. Exagéré ? Demandez à Killian Sardella ce qu'il en pense.

Biondic (7,5) : buteur dans le dos d'Angely pour décanter la situation, une feinte qui mériterait d'être créditée comme un assist sur le deuxième but signé Rodriguez. Une dernière prestation pour délivrer une carte de visite décidément bien prometteuse en vue de la saison prochaine.

Rodriguez (8): toujours aussi complémentaire avec Biondic, il aura été dans tous les bons coups et aurait lui aussi pu finir avec plus qu'un but et un assist au compteur.

