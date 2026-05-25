Maarten Vandevoordt n'accompagnera finalement pas les Diables Rouges en Amérique du Nord : voici pourquoi

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Maarten Vandevoordt n'accompagnera finalement pas les Diables Rouges en Amérique du Nord : voici pourquoi
Photo: © photonews
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Maarten Vandevoordt ne sera finalement pas du voyage en Amérique du Nord pour prendre part aux entraînements des Diables Rouges en tant que quatrième gardien.

Rudi Garcia avait récemment révélé en conférence de presse que Maarten Vandevoordt accompagnerait les Diables Rouges durant tout le tournoi : "Un quatrième gardien nous accompagnera aux USA pour amener de la qualité à l'entraînement et permettre de faire le nombre. Nos attaquants ont besoin de ça. Mais personne d'autre que Maarten Vandevoordt ne viendra au tournoi sans faire partie de la sélection."

Le RB Leipzig refuse que Maarten Vandevoordt accompagne les Diables Rouges

Mais Maarten Vandevoordt ne sera finalement pas du voyage, révèle le quotidien flamand Het Laatste Nieuws. Son équipe, le RB Leipzig, ne veut prendre aucun risque avec son gardien devenu un titulaire dans les cages. Le club veut qu'il soit prêt à 100% la saison prochaine et n'est pas favorable à l'idée de le voir intégrer le groupe des Diables Rouges sans réellement faire partie de la liste des 26 joueurs.

Le portier prendra cependant bien part au stage de préparation de la Belgique. Il accompagnera le groupe pour les matchs amicaux avant la Coupe du monde. La Belgique affrontera la Croatie le mardi 2 juin prochain au HNK Rijeka Stadium Rujevica avant de recevoir la Tunisie pour un dernier match amical au stade Roi Baudouin le samedi 6 juin.

Aucun gardien ne remplacera Maarten Vandevoordt en Amérique du Nord

Het Laatste Nieuws note également que Maarten Vandevoordt ne sera pas remplacé par un autre portier en tant que 27e homme. Il y aura donc trois gardiens dans l'avion des Diables Rouges qui s'envolera vers Seattle aux États-Unis. Les hommes de Rudi Garcia rejoindront l'Amérique le 8 juin.

La Belgique figure dans le groupe G de la Coupe du monde. La sélection belge affrontera d'abord l'Égypte le 15 juin à 21h00, avant d'affronter l'Iran le 21 juin à 21h00 et enfin la Nouvelle-Zélande le 27 juin à 05h00 du matin.

Vandevoordt s'est véritablement imposé, au point de reléguer Gulácsi sur le banc 

Depuis la mi-février, Maarten Vandevoordt s'est imposé comme un titulaire indiscutable dans les cages du RB Leipzig. Le natif de Saint-Trond enchaîne les bonnes rencontres. Il compte un total de 16 matchs disputés toutes compétitions confondues cette saison. Il a encaissé 21 buts et gardé son but inviolé à deux reprises.

Le Diable Rouge a réussi à prendre la place de Péter Gulácsi en cette fin de saison. Le légendaire portier hongrois du RB Leipzig s'était blessé en février (début de rupture du ligament intra-articulaire du genou), ce qui avait permis à Maarten Vandevoordt de saisir sa chance. Une fois de retour début avril, Péter Gulácsi n'a pas repris sa place dans les cages en raison de la satisfaction qu'a donnée Maarten Vandevoordt. Le gardien de 36 ans, présent au club depuis juillet 2015, a seulement été titulaire lors de la journée de championnat le 16 mai dernier, où le RB Leipzig s'est incliné sur le score de 4-1 contre Fribourg.

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