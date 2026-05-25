Analyse Sibierski peut avoir tous les critères qu'il veut : Anderlecht doit surtout être intransigeant sur la qualité

Florent Malice
Florent Malice, suiveur du RSC Anderlecht
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Sibierski peut avoir tous les critères qu'il veut : Anderlecht doit surtout être intransigeant sur la qualité
Photo: © photonews

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On entend beaucoup parler des nouveaux critères de recrutement mis en place par Antoine Sibierski ces dernières semaines. Ils sont nécessaires et prometteurs, mais le Français va aussi devoir être bien plus intransigeant... sur la qualité pure des joueurs.

Antoine Sibierski a du pain sur la planche. C'est une véritable lapalissade, une évidence dont la preuve par l'absurde a été le ridicule complet d'une équipe pourtant à peu près type du RSC Anderlecht ce dimanche sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise. Un naufrage : Sibierski n'a pas accepté un rôle de capitaine de navire mais de chien-sauveteur au Lotto Park. 

Ces dernières semaines, il a entamé le grand ménage en coulisses : le fait que la non-prolongation de certains aient été annoncée si rapidement était un premier message. Le fait que plusieurs joueurs au statut encore incertain puissent se chercher un nouveau club (on pense à Killian Sardella ou Mario Stroeykens) en est un autre. 

Antoine Sibierski a des critères, mais Anderlecht a besoin de qualité

Récemment, nous vous présentions les grandes lignes du "projet" Sibierski au Sporting d'Anderlecht. Le nouveau directeur sportif des Mauves est capable de "tout cramer et repartir sur des bases saines", comme on le dirait dans une célèbre série française - il l'a fait à Troyes avec succès. Ses critères : expérience, leadership, culture de la gagne, mentalité, le tout devant aider les jeunes du cru à se développer.

Tout d'abord, un peu de cynisme : ces points ne diffèrent pas de ce que chaque directeur sportif a toujours clamé vouloir amener. Aucun dirigeant ne base son projet sur des joueurs inexpérimentés, sans leadership, sans culture de la gagne, avec une mentalité de perdants... C'est de la communication pure. La différence se fera à l'autopsie : Antoine Sibierski est-il assez ferme pour tenir ses promesses et éviter les écueils des précédents directeurs sportifs ? On est tenté d'y croire.



Lire aussi… Franky Van der Elst se montre très sévère avec Anderlecht : "Cela devra changer la saison prochaine"

Mais l'un des cinq points d'Antoine Sibierski mentionnait aussi que la mentalité primerait sur la qualité pure. Sur ce plan, on a envie d'ajouter que le RSC Anderlecht a un véritable et criant besoin de qualité pure avant tout : certains joueurs amenés par les précédentes directions sportives n'avaient tout simplement pas le niveau. C'est évidemment facile à dire après coup, on le concède volontiers. Mais nous l'avions écrit dès l'arrivée de certains.

Nous ne tirerons pas à boulets rouges seulement sur l'équipe actuelle, où il faut tout de même pointer des garçons comme Lucas Hey, Coba Da Costa, Alexis Flips ou Luis Vazquez comme très clairement insuffisants et pointés comme tels depuis le début.  Rappelons-nous des saisons précédentes : Peter Zulj, Kristoffer Olsson, Bubacarr Sanneh, Mats Rits, Mustapha Bundu, Justin Lonwijk, Amadou Diawara, Abdoulay Diaby... la plupart de ces joueurs n'auraient pas dû résister à une analyse approfondie de leur niveau au moment où ils ont été recrutés. 

Et au-delà du recrutement, lors duquel la qualité intrinsèque peut suffire, il y a la durée sur la saison : on peut comprendre qu'un joueur déçoive alors qu'à l'entraînement, il ait convaincu. Mais que certains continuent de recevoir du temps de jeu au détriment des jeunes alors qu'ils sont mauvais de semaine en semaine est incompréhensible, et très fréquent ces dernières années à Anderlecht. C'est le rôle du coach, a priori, mais Antoine Sibierski devrait être très clair à ce sujet. Car comment espérer qu'Anderlecht redevienne Anderlecht si les joueurs amenés ont le niveau... de l'Anderlecht actuel, et pas le niveau qu'on s'attendrait à y voir ? 

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