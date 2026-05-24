Bruges fête son titre en ridiculisant La Gantoise, voilà qui jouera le barrage contre Genk

Le Club de Bruges n'a pas levé le pied pour sa dernière à domicile : les Blauw & Zwart ont ridiculisé La Gantoise, qui disputera cependant le barrage contre Genk.

Déjà sacré, le Club de Bruges n'a cependant pas fait dans la dentelle et a joué le jeu à fond contre La Gantoise. Idéal pour l'esprit sportif car ce match n'était pas pour du beurre côté Buffalos : la 5e place synonyme de barrage contre le KRC Genk n'était pas assurée.

Bien vite cependant, les Brugeois se sont mis à dérouler : Carlos Forbs a ouvert le score sur un assist de Tzolis à la 21e, avant que le Tresoldi show ne commence. L'attaquant allemand, non-repris par l'Allemagne pour la Coupe du Monde, a passé ses nerfs sur La Gantoise et inscrit un triplé (33e, 41e, 53e).

En seconde période, le dernier but du match sera inscrit par le joueur de la saison à Bruges : Christos Tzolis (5-0, 79e). Une véritable démonstration et des adieux réussis pour Simon Mignolet : titulaire, le gardien des Blauw & Zwart a disputé son dernier match, puisqu'il raccroche les gants désormais.

La Gantoise affrontera tout de même Genk

Malgré cette lourde défaite, Gand reste 5e et affrontera bel et bien le KRC Genk en barrages pour le dernier ticket européen. En effet, dans l'autre rencontre de la soirée, Saint-Trond a offert un dernier beau moment au Stayen, et gagné 3 buts à 0 face au KV Malines.

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Muja, Hata et Merlen ont permis à Wouter Vrancken, dont le départ a aussi été officialisé, de fêter sa dernière en beauté. Les Canaris terminent troisièmes du championnat, assurés d'un ticket européen. Le KV Malines termine 6e et ne disputera pas l'Europe.