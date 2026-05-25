Et maintenant, quel avenir pour Mario Kohnen ? "Trois entraîneurs différents cette saison, c'est un échec"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Et maintenant, quel avenir pour Mario Kohnen ? "Trois entraîneurs différents cette saison, c'est un échec"
Photo: © photonews
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Mario Kohnen a-t-il déjà officié pour la dernière fois sur le banc du Sporting Charleroi ? Le club carolo devra prendre sa décision dans les prochains jours, mais l'Eupenois a, en tout cas, parfaitement plaidé sa cause.

La victoire du Sporting Charleroi sur la pelouse du Standard lors de la dixième journée des Europe Play-Offs était-elle synonyme du dernier match de Mario Kohnen sur le banc des Zèbres ?

Initialement intérimaire et nommé début avril après le licenciement de Hans Cornelis, qui avait lui-même remplacé Rik de Mil en début de saison, l'Eupenois a remporté cinq de ses neuf matchs sur le banc de Charleroi, devenu la meilleure équipe des Europe Play-Offs à égalité avec le Standard et le Racing Genk (17 points).

"Ce n'est pas à moi de faire un choix, mais au club", répondait le principal intéressé dans la salle de presse de Sclessin, samedi soir. "Le club a toujours été très clair dans sa communication avec moi : je prends les neuf derniers matchs, et puis on verra."

Mario Kohnen veut rester, la direction de Charleroi doit trancher

"Notre bilan est très bon quand on voit d'où on vient. Avoir eu trois entraîneurs différents sur le banc cette saison, c'est un échec pour tout le monde. Rik, c'est différent, parce qu'il a décidé de partir. Mais il y a eu le licenciement de Hans Cornelis, qui a aussi été un échec pour moi puisque j'étais son assistant."


En tant qu'entraîneur principal, Mario Kohnen espère avoir montré suffisamment de bonnes choses pour que le club lui renouvelle sa confiance. "La stabilité, le bon football et les statistiques parlent en notre faveur. Évidemment, je veux garder mon poste et rester ici, mais ce choix est entre les mains du club", a-t-il conclu.

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