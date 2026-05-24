Le Club de Bruges demande minimum 30 millions d'euros : l'Atlético Madrid prêt à craquer ?

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
Le Club de Bruges demande minimum 30 millions d'euros : l'Atlético Madrid prêt à craquer ?
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Nicolò Tresoldi a un prétendant pour cet été, l'Atletico Madrid voudrait recruter le crack du Club de Bruges. Il pourrait partir uniquement si l'offre dépasse les 30 millions d'euros.

Nicolò Tresoldi a marché sur l'eau cette saison avec le Club de Bruges. À 21 ans, l'attaquant allemand a empilé 20 buts et offert 8 passes décisives en 57 matchs. Forcément, ses statistiques ont réveillé l'intérêt des grands d'Europe. C'est sa première saison en Belgique.

D'après le site espagnol Fichajes, l'Atlético de Madrid pousse de plus en plus pour tenter de recruter le buteur brugeois cet été. Le club espagnol apprécierait énormément son profil et son jeu dos au but, un secteur dans lequel Diego Simeone cherche plus de présence.

Le média espagnol explique que les discussions se seraient accélérées ces dernières heures afin de prendre de vitesse les autres clubs intéressés. Mais le dossier est loin d'être simple. Le Club de Bruges sait que son joueur est l'un des attaquants les plus prometteurs du championnat belge et ne compte pas le laisser partir à n'importe quel prix.

Minimum 30 millions pour Bruges

Les dirigeants brugeois demanderaient plus de 30 millions d'euros pour envisager un transfert. Une somme importante pour un joueur actuellement valorisé à 13 millions d'euros par le site Transfermarkt. Sous contrat jusqu'en 2029, Tresoldi est protégé par son club. L'Atletico cherche désespérément du sang neuf pour son attaque la saison prochaine.

L'attaquant allemand continue de faire grimper sa cote sur le marché des transferts. Recruté pour renforcer l'attaque de Bruges, il pourrait devenir l'un des gros dossiers du mercato belge.

Lire aussi… De Liverpool au Club de Bruges : les magnifiques hommages à Mignolet pour le dernier match de sa carrière

Presque dans la liste de l'Allemagne pour le Mondial

Tresoldi ne disputera pas la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique avec l'Allemagne. Malgré sa grosse saison, Julian Nagelsmann a expliqué qu'il était passé tout près de faire partie de la sélection finale. Il suivra le Mondial depuis chez lui malheureusement. Sa valeur aurait pu grimper s'il était pris.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis FC Bruges - La Gantoise maintenant en live sur Walfoot.be.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
La Gantoise
Nicolò Tresoldi

Plus de news

LIVE : C'est reparti : l'Union mène 4-0 contre Anderlecht Live

LIVE : C'est reparti : l'Union mène 4-0 contre Anderlecht

19:39
De Liverpool au Club de Bruges : les magnifiques hommages à Mignolet pour le dernier match de sa carrière

De Liverpool au Club de Bruges : les magnifiques hommages à Mignolet pour le dernier match de sa carrière

16:30
Le Borussia Dortmund prêt à recruter un autre Diable Rouge après sa grosse saison en Ligue 1

Le Borussia Dortmund prêt à recruter un autre Diable Rouge après sa grosse saison en Ligue 1

17:30
"Les sanctions les plus lourdes possibles" : La Pro League promet de frapper fort le Standard et Charleroi

"Les sanctions les plus lourdes possibles" : La Pro League promet de frapper fort le Standard et Charleroi

17:00
2
"Là, on dépasse tout" : les révélations hallucinantes du directeur général de Charleroi à Sclessin

"Là, on dépasse tout" : les révélations hallucinantes du directeur général de Charleroi à Sclessin

16:00
2
L'Iran a tranché : le futur adversaire des Diables Rouges prépare un énorme changement avant le Mondial

L'Iran a tranché : le futur adversaire des Diables Rouges prépare un énorme changement avant le Mondial

15:30
🎥 "Je n'oublierai jamais cette saison" : les adieux émouvants de Wouter Vrancken à Saint-Trond

🎥 "Je n'oublierai jamais cette saison" : les adieux émouvants de Wouter Vrancken à Saint-Trond

14:30
Vincent Kompany entre dans l'histoire du Bayern Munich : "C'était presque une finale parfaite"

Vincent Kompany entre dans l'histoire du Bayern Munich : "C'était presque une finale parfaite"

15:00
Plusieurs suspendus pour Taravel, Hubert peut faire plaisir : les compos probables d'Union - Anderlecht

Plusieurs suspendus pour Taravel, Hubert peut faire plaisir : les compos probables d'Union - Anderlecht

13:45
"Les coupables devront être identifiés et punis" : le ministre de l'Intérieur réagit aux incidents de Sclessin

"Les coupables devront être identifiés et punis" : le ministre de l'Intérieur réagit aux incidents de Sclessin

14:00
10
Bagarres, envahissement et chaos : les sanctions contre le Standard et Charleroi pourraient être historiques

Bagarres, envahissement et chaos : les sanctions contre le Standard et Charleroi pourraient être historiques

13:30
5
Il sera à la maison : Matthieu Epolo et la RDC prépareront leur Coupe du Monde à Liège

Il sera à la maison : Matthieu Epolo et la RDC prépareront leur Coupe du Monde à Liège

13:00
Un héros passé par Neerpede, un vétéran qui empile les buts : Lommel est de retour en D1A

Un héros passé par Neerpede, un vétéran qui empile les buts : Lommel est de retour en D1A

12:00
"Quand on sera de retour au sommet..." : Vincent Kompany ne lâche pas le Sporting d'Anderlecht

"Quand on sera de retour au sommet..." : Vincent Kompany ne lâche pas le Sporting d'Anderlecht

11:20
2
Surprenant : quand Pep Guardiola et Jérémy Doku encouragent Lommel avant le match de la montée

Surprenant : quand Pep Guardiola et Jérémy Doku encouragent Lommel avant le match de la montée

10:45
"Je me suis senti instrumentalisé" : la mise au point très sèche de Christos Tzolis

"Je me suis senti instrumentalisé" : la mise au point très sèche de Christos Tzolis

23/05
Un ancien... gardien d'Anderlecht transforme le penalty qui ramène Willem II en Eredivisie

Un ancien... gardien d'Anderlecht transforme le penalty qui ramène Willem II en Eredivisie

10:00
Un club belge a essayé de sortir Dries Mertens de sa retraite !

Un club belge a essayé de sortir Dries Mertens de sa retraite !

09:40
Un coup dur avant le Mondial pour Axel Witsel, relégué - et donc sur le départ

Un coup dur avant le Mondial pour Axel Witsel, relégué - et donc sur le départ

09:20
Lommel remercie le protégé de Kristof Van Hout : "Un arrêt de classe mondiale"

Lommel remercie le protégé de Kristof Van Hout : "Un arrêt de classe mondiale"

09:00
Le coup de grâce de Charleroi au Standard : "Un excellent match contre l'équipe des Play-Offs 2"

Le coup de grâce de Charleroi au Standard : "Un excellent match contre l'équipe des Play-Offs 2"

08:30
3
Une relégation lourde de conséquence : Yannick Ferrera confirme l'inévitable

Une relégation lourde de conséquence : Yannick Ferrera confirme l'inévitable

08:00
Près du but, le Standard s'est troué contre Charleroi : "Il faut admettre qu'on n'a pas été assez bons"

Près du but, le Standard s'est troué contre Charleroi : "Il faut admettre qu'on n'a pas été assez bons"

07:30
1
Merci papy : la blague du noyau brugeois à Simon Mignolet à la veille de son tout dernier match

Merci papy : la blague du noyau brugeois à Simon Mignolet à la veille de son tout dernier match

23/05
Consternation à Sclessin : Charleroi anéantit les rêves du Standard, qui ne retrouvera pas l'Europe

Consternation à Sclessin : Charleroi anéantit les rêves du Standard, qui ne retrouvera pas l'Europe

22:47
Ils n'ont pas laissé passer l'offrande : Genk profite du faux pas du Standard et remporte les Europe Playoffs

Ils n'ont pas laissé passer l'offrande : Genk profite du faux pas du Standard et remporte les Europe Playoffs

22:50
36
Officiel : Wouter Vrancken et Saint-Trond, c'est fini !

Officiel : Wouter Vrancken et Saint-Trond, c'est fini !

22:15
Simon Mignolet va commencer un autre sport : "J'espère qu'il sera plus souvent à la maison"

Simon Mignolet va commencer un autre sport : "J'espère qu'il sera plus souvent à la maison"

23/05
Le doublé : d'abord bousculé, le Bayern de Vincent Kompany s'adjuge la Coupe d'Allemagne

Le doublé : d'abord bousculé, le Bayern de Vincent Kompany s'adjuge la Coupe d'Allemagne

21:58
Soutien du groupe et de Rudi Garcia ? Eden Hazard lève le voile sur la nature de sa présence au Mondial

Soutien du groupe et de Rudi Garcia ? Eden Hazard lève le voile sur la nature de sa présence au Mondial

21:30
1
L'après-match de Standard - Charleroi : quand le football fait ressortir le pire, récit et explications Edito

L'après-match de Standard - Charleroi : quand le football fait ressortir le pire, récit et explications

03:00
9
La délivrance dans le moneytime : un ancien Diablotin va découvrir la Premier League la saison prochaine

La délivrance dans le moneytime : un ancien Diablotin va découvrir la Premier League la saison prochaine

21:00
Quatre poteaux et des frayeurs jusqu'au bout : Lommel nouveau venu en D1A !

Quatre poteaux et des frayeurs jusqu'au bout : Lommel nouveau venu en D1A !

20:16
🎥 Il n'y a pas que Tielemans : boudé par Rudi Garcia, un autre milieu belge fait mouche en finale

🎥 Il n'y a pas que Tielemans : boudé par Rudi Garcia, un autre milieu belge fait mouche en finale

20:00
Quatre mois plus tard, il n'a pas encore digéré son C4 : Besnik Hasi se lâche sur Marc Coucke !

Quatre mois plus tard, il n'a pas encore digéré son C4 : Besnik Hasi se lâche sur Marc Coucke !

23/05
1
De la D3 au titre : tremblement de terre au Luxembourg, Roman Ferber va jouer la Ligue des Champions !

De la D3 au titre : tremblement de terre au Luxembourg, Roman Ferber va jouer la Ligue des Champions !

23/05

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 3-0 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 4-0 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 2-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved