Le Club de Bruges demande minimum 30 millions d'euros : l'Atlético Madrid prêt à craquer ?

Nicolò Tresoldi a un prétendant pour cet été, l'Atletico Madrid voudrait recruter le crack du Club de Bruges. Il pourrait partir uniquement si l'offre dépasse les 30 millions d'euros.

Nicolò Tresoldi a marché sur l'eau cette saison avec le Club de Bruges. À 21 ans, l'attaquant allemand a empilé 20 buts et offert 8 passes décisives en 57 matchs. Forcément, ses statistiques ont réveillé l'intérêt des grands d'Europe. C'est sa première saison en Belgique.

D'après le site espagnol Fichajes, l'Atlético de Madrid pousse de plus en plus pour tenter de recruter le buteur brugeois cet été. Le club espagnol apprécierait énormément son profil et son jeu dos au but, un secteur dans lequel Diego Simeone cherche plus de présence.

Le média espagnol explique que les discussions se seraient accélérées ces dernières heures afin de prendre de vitesse les autres clubs intéressés. Mais le dossier est loin d'être simple. Le Club de Bruges sait que son joueur est l'un des attaquants les plus prometteurs du championnat belge et ne compte pas le laisser partir à n'importe quel prix.

Minimum 30 millions pour Bruges

Les dirigeants brugeois demanderaient plus de 30 millions d'euros pour envisager un transfert. Une somme importante pour un joueur actuellement valorisé à 13 millions d'euros par le site Transfermarkt. Sous contrat jusqu'en 2029, Tresoldi est protégé par son club. L'Atletico cherche désespérément du sang neuf pour son attaque la saison prochaine.

L'attaquant allemand continue de faire grimper sa cote sur le marché des transferts. Recruté pour renforcer l'attaque de Bruges, il pourrait devenir l'un des gros dossiers du mercato belge.



Lire aussi… De Liverpool au Club de Bruges : les magnifiques hommages à Mignolet pour le dernier match de sa carrière›

Presque dans la liste de l'Allemagne pour le Mondial

Tresoldi ne disputera pas la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique avec l'Allemagne. Malgré sa grosse saison, Julian Nagelsmann a expliqué qu'il était passé tout près de faire partie de la sélection finale. Il suivra le Mondial depuis chez lui malheureusement. Sa valeur aurait pu grimper s'il était pris.