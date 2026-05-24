Réaction "Je les plains" : la réaction de Jérémy Taravel face à la gronde des supporters anderlechtois

Scott Crabbé, journaliste football
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"Je les plains" : la réaction de Jérémy Taravel face à la gronde des supporters anderlechtois
Photo: © photonews

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Jérémy Taravel est apparu abattu après la défaite encaissée par Anderlecht à l'Union. Le coach du Sporting témoignait d'une certaine impuissance.

La finale de Coupe contre l'Union avait déjà fragilisé Jérémy Taravel suite à sa gestion discutable (et d'ailleurs discutée par Adriano Bertaccini), cette dernière de la saison au Parc Duden lui aura laissé une impression plus amère encore : son équipe n'a pas existé face aux Saint-Gillois.

"Il n'y a rien à analyser, non. La première mi-temps a été catastrophique. On peut toujours faire des ajustements tactiques, mais si on ne gagne aucun duel et qu'on les laisse jouer aussi facilement, il n'y a rien à faire. À la mi-temps, nous étions déjà menés 4-0 et le match était plié", constate-t-il sans détour.

Anderlecht balayé par l'Union

L'entraîneur anderlechtois s'est senti impuissant : "C'était vraiment triste pour les supporters. Avant le match, j'avais dit que ça restait un derby bruxellois, même sans enjeu, et qu'il fallait jouer pour le logo sur le maillot, mais on ne l'a pas fait, et je suis frustré".

Taravel ne cherchait pas d'excuses : "Comment expliquer cette performance ? Non, ce n'est certainement pas la fatigue. L'Union a en réalité disputé plus de matchs que nous cette saison. C'est plutôt une question de mentalité et de volonté de gagner. Nous n'avons pas joué avec fierté, nous avons laissé beaucoup trop d'espace et nous les avons laissés jouer beaucoup trop facilement".

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Au coup de sifflet final, les joueurs d'Anderlecht ont timidement osé faire face à leurs supporters. Ils ont été accueillis par un concert de sifflets. Jérémy Taravel les comprenait : "Je les plains.  La saison a été difficile pour eux, et je tiens à les remercier pour leur soutien indéfectible tout au long de la saison". Pas le genre de discours qu'il aurait aimé tenir pour sa dernière de la saison sur le banc anderlechtois. Mais au Sporting peut-être encore plus qu'ailleurs cette saison, on n'est pas forcément en mesure de choisir sa sortie.

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