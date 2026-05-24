"Les sanctions les plus lourdes possibles" : La Pro League promet de frapper fort le Standard et Charleroi

Le CEO de la Pro League réclame des grosses sanctions et veut bannir plusieurs supporters des stades. De nouvelles mesures sont à l'étude.

Le football belge a été entaché par les graves débordements survenus lors du derby wallon entre le Standard de Liège et le Sporting de Charleroi à Sclessin. Depuis les incidents, plusieurs sanctions sont envisagées contre les supporters impliqués, mais aussi contre le Standard et Charleroi.

Présent en conférence de presse ce dimanche auprès de l'agence Belga, le CEO de la Pro League s'est montré très dur après les incidents. Lorin Parys estime que ces violences dépassent le cadre du football et réclame des mesures fortes pour éviter que de telles scènes se reproduisent dans les stades belges.

"Les fauteurs de troubles risquent dix ans d'interdiction de stade"

"J'en ai assez qu'un groupe d'abrutis prenne notre football en otage. Nous parlerons la semaine prochaine avec les deux clubs afin de prendre des mesures appropriées. Entre-temps, les fauteurs de troubles risquent dix ans d'interdiction de stade, des matchs à huis clos, trois rencontres sans supporters visiteurs et des amendes." Comme on si attendait, les deux clubs risquent gros. "Nous demandons au parquet fédéral les sanctions les plus lourdes possibles, car cela n'a tout simplement rien à voir avec le football, mais tout avec de la pure criminalité."

Le patron de la Pro League a évoqué les nouvelles mesures actuellement étudiées pour retrouver plus facilement les auteurs des débordements et les éloigner durablement des stades.

Des nouvelles caméras ?

Lire aussi… "Là, on dépasse tout" : les révélations hallucinantes du directeur général de Charleroi à Sclessin›

Parys estime que les outils utilisés ne suffisent plus pour identifier rapidement tous les responsables. Plusieurs discussions sont en cours avec les autorités afin de renforcer les contrôles. "À notre demande, le gouvernement fédéral y travaille actuellement. Nous soutenons cette initiative afin d'interdire définitivement l'accès au football à ce genre de voyous. À l'avenir, il sera par exemple possible d'utiliser des images de caméras après les matchs par des sociétés privées de sécurité pour identifier les auteurs."