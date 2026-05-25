"Des moments inacceptables cette saison" : même Marco Kana perd (un peu) son calme

Il a été l'un des rares joueurs d'Anderlecht à pouvoir se regarder dans la glace tout au long de la saison. Mais ce dimanche, Marco Kana n'a pas échappé au naufrage, et même lui était furieux après la rencontre.

On le surnomme parfois "Le Professeur", car Marco Kana a cette éloquence et ce leadership naturels qui lui ont valu des comparaisons précoces avec Vincent Kompany. Mais ce dimanche, même lui n'a pas pu cacher qu'il était en colère après la gifle subie par Anderlecht à l'Union Saint-Gilloise.

"Je ressens beaucoup de frustration, car même s'il n'y avait rien en jeu, ce match restait un derby. Il y a l'honneur de ton club, l'honneur de la ville qui sont en jeu", commençait-il. "Et ensuite, je repense à toute la saison. Ok, ce soir, c'était juste mauvais. Mais il y a eu plusieurs moments inacceptables dans la saison auxquels je repense désormais".

Marco Kana repense aux moments difficiles de la saison d'Anderlecht

Alors qu'en phase classique, Anderlecht avait réussi à rivaliser avec l'Union, et que la finale de la Coupe avait fini par se jouer aux tirs au but, ce dimanche, il n'y a pas eu photo. "C'est aussi ce qui est frustrant, car nous avons déjà montré quelque chose contre eux. Mais par moments, dans la saison, on a aussi montré des choses comme aujourd'hui. Des matchs où on ne nous reconnaissait pas, et je ne peux pas me l'expliquer".

Le problème, c'est que les bons moments de la saison du RSCA ont été si rares que c'est plutôt dans ces cas-là qu'on ne reconnaissait pas les Mauves. Pourtant, Kana reste positif, même s'il espère aussi que la saison prochaine, les joueurs restant au club seront motivés à 100%.

Lire aussi… Guillaume François en mode jubilé contre Anderlecht : "Vu le score, j'espérais même rentrer à la mi-temps"›

"Ce qu'il faut la saison prochaine ? Je ne sais pas vous le dire, je reste un joueur, pas un dirigeant. Mais j'espère que les joueurs du noyau qui vont rester seront motivés à 100% et prêts à tout donner. Car cette saison, on a parfois vu des choses inacceptables", conclut le produit de Neerpede avec une fermeté qu'on ne lui connaissait pas.