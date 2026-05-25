Aucun suspens pour le Joueur de l'Année... et pour le Soulier d'Or ?

Ce lundi a lieu le gala de la Pro League, lors duquel sera dévoilé le Footballeur Pro de l'Année. Y a-t-il le moindre suspens à son sujet ? Christos Tzolis a survolé la concurrence.

Avant les Playoffs, il aurait déjà été l'un des favoris. Mais si aujourd'hui, vous ne donnez pas votre vote à Christos Tzolis pour remporter le titre de Footballeur Pro de l'Année au gala de la Pro League, qui a lieu ce lundi soir, on ne sait plus vraiment quoi vous dire.

Le Grec a livré des Champions Playoffs d'un niveau rarement vu. En 10 rencontres, Tzolis a inscrit 8 buts et délivré 10 passes décisives. Des chiffres stratosphériques mais qui valent surtout quand on a véritablement vu jouer l'ailier du Club de Bruges : c'est dans les grands moments qu'il a brillé, et les buts qu'il a marqué n'étaient pas des tap-in.

Si Ardon Jashari a remporté le Soulier d'Or...

En réalité, difficile de dire que Christos Tzolis a brillé "dans les grands moments" : il a été décisif lors de tous les matchs de Playoffs, dix fois d'affilée - après avoir déjà été décisif lors des quatre derniers matchs de la phase classique. Mais c'est bien sûr lors de la démolition en règle de l'Union Saint-Gilloise que Tzolis a époustouflé tout le monde avec un but et trois passes décisives. Son deuxième triplé de passes décisives de la saison - nous n'avons pas vérifié, mais cela n'a pas dû arriver souvent.

Bien sûr, Christos Tzolis n'était pas seul dans ses oeuvres : Hans Vanaken, comme d'habitude, a été au-dessus du lot également. Mais c'est peut-être le côté trop routinier qui joue en défaveur du triple Soulier d'Or : oui, Vanaken est un fantastique joueur de football. Il prendra peut-être sa retraite avec le record de Souliers d'Or dans l'histoire du championnat et un statut comparable aux Paul Van Himst et Eric Van Moer de jadis. Ce n'est pas peu de le dire. Mais aussi fou que ça puisse paraître : on s'y est habitué.

Ce lundi soir, Vanaken devrait s'incliner face au niveau de son coéquipier. Quant aux autres concurrents, ils peuvent abandonner tout espoir : comme très souvent, c'est le collectif de l'Union Saint-Gilloise qui a impressionné plutôt que ses individualités (même si Anan Khalaili devrait se consoler avec le titre de meilleur jeune de la saison), tandis que le gouffre entre le duo de tête et leurs poursuivants exclut l'hypothèse d'une surprise.



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En réalité, le vainqueur du Soulier d'Or 2025 donne déjà une indication sur l'identité du prochain : l'année passée, Ardon Jashari s'était chaussé d'or un peu à la surprise générale - tout le monde voyait déjà Christos Tzolis être sacré. Mais les Playoffs épatants du Suisse avaient suffi pour qu'il "chipe" le trophée au Grec, malgré un départ à l'intersaison. Peut-être l'un des Souliers d'Or récents auxquels on peut franchement mettre un bémol, même si cette manie de consacrer le vainqueur sur deux tours séparés par un mercato estival a déjà créé des surprises du genre.

Mais Christos Tzolis devrait pouvoir se rattraper en janvier 2027 : au vu de ses Playoffs, il va prendre un nombre de points très difficile à dépasser lors du second tour, même par un Hans Vanaken qui, on le sait, va encore être excellent en première moitié de saison 2026-2027. Le Soulier d'Or 2026 est probablement déjà connu, et cette fois, même sur un seul tour, on aurait du mal à trouver ça immérité. Peu de joueurs nous ont autant impressionné ces dernières années que Christos Tzolis, auquel on souhaite la plus belle des carrières possible.