Saison terminée après quatre matchs... et un assist pour cet ancien portier d'Anderlecht

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Gros coup dur pour Mads Kikkenborg, qui a quitté le Sporting d'Anderlecht en janvier. Le portier danois s'est occasionné une rupture du tendon d'Achille, qui le tiendra éloigné des terrains pendant de longs mois.

Arrivé au Sporting d'Anderlecht en janvier 2024 en provenance de Lyngby contre 1,3 million d'euros, Mads Kikkenborg n'avait disputé que cinq matchs avec l'équipe première avant de prendre la route de Molde en janvier, contre 400.000 €.

Une perte nette de 900.000 € pour le club bruxellois qui n'a jamais retrouvé le talent qu'il avait aperçu dans le chef dans l'ancien international espoirs du Danemark, qui avait pourtant la cote dans son pays natal.

Après près de deux mois de préparation, Mads Kikkenborg a participé aux quatre premières journées du championnat de Norvège, débuté à la mi-mars, cette saison avec son nouveau club, et a même délivré une passe décisive il y a trois jours contre HamKam.

Saison terminée après quatre matchs... et un assist pour Mads Kikkenborg

Son dernier fait d'armes de la saison, déjà. En effet, le club de Molde a appris dans un communiqué que Mads Kikkenborg, qui a cédé sa place après 73 minutes dimanche dernier, souffre d'une rupture du tendon d'Achille qui le tiendra éloigné des terrains pendant de longs mois.

"Je suis particulièrement déçu que ma saison soit déjà terminée. J'ai pris énormément de plaisir à jouer avec l'équipe et surtout à bénéficier du soutien des supporters. C'est précisément pour cela que c'est d'autant plus difficile de ne pas pouvoir fouler la pelouse avec les gars pour le reste de la saison. Je me concentre maintenant sur l'opération et la rééducation afin de revenir la saison prochaine en pleine forme", a commenté le portier de 26 ans.

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