Charles De Ketelaere a rendu service, mais c'est l'heure de Matias Fernandez-Pardo

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Charles De Ketelaere a rendu service, mais c'est l'heure de Matias Fernandez-Pardo
Photo: © photonews

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Charles De Ketelaere a été aligné en pointe par Rudi Garcia pour le premier match amical des Diables Rouges, mais le joueur de l'Atalanta Bergame a un peu déçu, au contraire de Matias Fernandez-Pardo.

Comme cela doit être frustrant d'être Charles De Ketelaere en équipe nationale. Depuis le début de sa carrière, les sélectionneurs des Diables Rouges peinent à trouver le poste auquel CDK pourrait s'épanouir. Roberto Martinez l'a ainsi trimballé d'ailier gauche à ailier droit en passant par attaquant de pointe et, tout de même, milieu offensif à quelques reprises.

Domenico Tedesco hésitait lui aussi entre "faux 9" et milieu créatif, poste auquel il lui a offert ses trois seules titularisations sous sa houlette - pour trois matchs franchement moyens, alors que c'est bien dans ce rôle que Charles De Ketelaere est censé briller.

Rudi Garcia en a fait un neuf de fortune

Rudi Garcia, lui, a rapidement tranché : après une première titularisation très compliquée sur l'aile droite contre l'Ukraine à Murcie, il a fait de Charles De Ketelaere son n°9 de fortune en l'absence de Romelu Lukaku et au vu des performances décevantes de Loïs Openda. L'ex-Brugeois a accepté sans rechigner : c'est dans sa mentalité. Peu importe qu'une fois encore, un sélectionneur national décide de l'aligner à un poste qui n'est pas le sien. 

Le bilan est contrasté à l'approche de la Coupe du Monde. Les qualités de Charles De Ketelaere sont évidentes, et il les a surtout exprimées lors des matchs "faciles" : deux passes décisives face au Kazakhstan, deux buts et une passe décisive face au Liechtenstein. Face au Pays de Galles, il a été plus discret. Ce mardi, contre la Croatie, il était en dedans, et le contraste avec un Matias Fernandez-Pardo bien plus explosif était criant.

Lire aussi… "Après le premier tour, il sera à 100%" : le kinésithérapeute de Romelu Lukaku optimiste pour le Diable Rouge

Mais n'oublions pas que Charles De Ketelaere sort d'une saison complète... en tant que milieu créatif. Trente-cinq matchs, cinq buts et sept assists derrière l'attaquant, contre trois petites apparitions en pointe avec l'Atalanta : jouer seul devant avec les Diables Rouges ne sera jamais évident pour lui. Le problème est qu'aucun système belge ne lui permet vraiment de s'exprimer au mieux, sauf en sacrifiant un autre élément clef. 

Matias Fernandez-Pardo titulaire samedi ?

L'entrée au jeu réussie de Matias Fernandez-Pardo a rassuré tous ceux qui étaient encore un peu sceptiques concernant sa sélection et son "changement de nationalité" (une façon caricaturale de le résumer) de dernière minute. Contrairement à De Ketelaere, Fernandez-Pardo, s'il est également formé à un autre poste qu'attaquant de pointe, a pleinement adopté son nouveau rôle. 

C'est cruel, mais il faut bien le constater : Charles De Ketelaere a rendu de fiers services à Rudi Garcia en pointe, mais si le sélectionneur veut aligner ses 11 meilleurs joueurs, il doit probablement opter pour Matias Fernandez-Pardo. Ce sera peut-être le cas dès ce samedi face à la Tunisie, afin que le Lillois se "présente" à son public. En attendant le retour de Romelu Lukaku, qui a certes créé une vague d'enthousiasme autour de son (joli) but, mais n'est clairement pas encore dans un état de forme optimal...

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