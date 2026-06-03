LIVE Coupe du monde : Rayan Cherki fait le tour des réseaux sociaux, Leandro Trossard bien arrivé à Tubize
Photo: © photonews
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Rayan Cherki fait le tour des réseaux sociaux
Rayan Cherki fait actuellement le tour des réseaux sociaux pour une drôle de raison. Emmanuel Macron, Brigitte Macron et la ministre des Sports Marina Ferrari ont rendu visite aux Bleus ce mardi. Une photo de groupe a alors été prise, et c'est sur ce cliché que le joueur de Manchester City s'est fait remarquer.
En se baissant pour ne pas cacher la ministre sur la photo, Rayan Cherki est resté dans une position semble-t-il peu confortable, avec le visage crispé et une posture contractée. Cela a fait sourire de nombreux internautes. "Rayan Cherki qui retient son caca comme il peut" ou encore "Quand l'envie de péter te prend au mauvais moment" ont par exemple écrit des internautes.
L’équipe ! pic.twitter.com/zna4DOBrix— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 2, 2026
Leandro Trossard est à Tubize
Leandro Trossard est arrivé à Tubize comme prévu ce mercredi. L'ailier d'Arsenal va rejoindre le groupe des Diables Rouges, qui se sont imposés 0-2 face à la Croatie en match amical ce mardi soir.
L'attaquant des Gunners rejoint seulement le groupe maintenant, étant donné qu'il a disputé la finale de la Ligue des champions avec Arsenal samedi dernier. Malheureusement pour lui, son équipe s'est inclinée aux tirs au but après un partage sur le score de 1-1, mais cela n'a pas empêché lui et ses coéquipiers de faire la fête dans le quartier d'Arsenal le lendemain pour fêter le titre de champion d'Angleterre.
Zeno Debast poursuit sa revalidation
Il était, avec un Leandro Trossard au repos, l’un des deux absents dans le groupe des Diables Rouges pour le déplacement en Croatie. Zeno Debast est en pleine revalidation après sa blessure subie en fin de saison avec le Sporting Portugal.
Le défenseur central est bien arrivé à Tubize, il y a quelques jours, et effectue ses séances en individuel jusqu’à pouvoir réintégrer le groupe. Pour rappel, il devrait manquer toute la phase de poules de la Coupe du monde et devrait revenir pour les seizièmes de finale. Prendra-t-il la place de quelqu’un dans la défense à trois qui a bien fonctionné en Croatie ? C’est une autre question...
📲| 🇧🇪 Zeno Debast is working hard for his recovery 💪 pic.twitter.com/Ag1vPxyUln— Absolute Belgian Fans 🇧🇪 (@BelgianFans) June 3, 2026
La Nouvelle-Zélande en prend quatre en amical
Lors d'une rencontre amicale disputée cette nuit en Floride, la Nouvelle-Zélande, troisième adversaire de la Belgique à la Coupe du monde, a reçu une gifle de Haïti : 4-0. Les Néo-Zélandais ont pris l'eau en seconde période, et ne rassurent pas avant le coup d'envoi du Mondial.
Hier soir, également, le Maroc n'a fait qu'une bouchée de Madagascar (4-0) grâce notamment à un doublé d'Ismael Saibari. Dans les autres résultats, la Géorgie et la Roumanie ont partagé l'enjeu (1-1), au même titre que le Pays de Galles et le Ghana (1-1). Ce mercredi soir, ce sera au tour de la République démocratique du Congo d'affronter le Danemark au stade de Sclessin.
L'Iran va s'envoler, mais n'a pas encore ses visas
Parmi les adversaires de la Belgique à la Coupe du monde, l’équipe d’Iran doit s’envoler ce samedi pour l’Espagne avant de rejoindre son camp de base au Mexique. La sélection attend cependant toujours ses visas, comme l’a annoncé mardi le président de la fédération iranienne de football, M. Taj, auprès de la télévision d’État.
"Nous obtiendrons un visa mexicain demain (mardi) ou après-demain (mercredi), puis un visa américain nous sera rapidement délivré", a-t-il affirmé. Basée au Mexique, l’Iran devra toutefois jouer ses trois matchs aux États-Unis : à Los Angeles le 15 juin contre la Nouvelle-Zélande, puis face aux Diables Rouges le 21 juin, avant une rencontre contre l’Égypte le 26 juin à Seattle.
Par ailleurs, le Suisse Breel Embolo n’a pas su s’envoler avec le reste de son équipe vers les États-Unis ce mardi en raison d’un problème d’ESTA, un système automatisé vérifiant si les voyageurs exemptés de visa peuvent entrer aux États-Unis. La fédération se dit confiante de le voir rejoindre le groupe dans les prochains jours.
Les numéros de maillot des Diables Rouges dévoilés
J-9 avant le début de la Coupe du monde. J-13 avant Belgique - Égypte. J- quelques heures avant Croatie - Belgique, le premier match amical de préparation des Diables Rouges. Un moment choisi par la Fédération pour dévoiler les numéros de maillot que porteront les joueurs au Mondial.
Ce sera évidemment le numéro 1 pour Thibaut Courtois, le 6 pour Axel Witsel, le 7 pour Kevin De Bruyne. Le numéro 10 revient à Leandro Trossard, Romelu Lukaku s’empare du 9. Du classique pour le reste, avec le numéro 26 pour le nouveau venu, Matias Fernandez-Pardo.
Squad numbers locked in. 🔒 pic.twitter.com/J44B1KvFfR— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 2, 2026
Pas de soirée stand-up pour les Diables
À l’approche de la Coupe du monde, Rudi Garcia ne veut pas seulement se concentrer sur les performances du terrain, mais aussi sur la fraîcheur mentale de ses joueurs. C’est dans ce cadre que l’Union belge travaille sur différents moments de détente afin de rendre la longue période passée à l’hôtel plus supportable.
Les Diables rouges profiteront encore d’un jour de congé dimanche avant leur départ pour les États-Unis. Ensuite, une période intense de quatre à cinq semaines les attend, durant laquelle le groupe vivra en grande partie en isolement. Pour éviter la routine et la monotonie, des activités en dehors du football sont envisagées.
L’une des pistes était une visite au comedy club bruxellois Le Fridge, prévue après le match amical en Croatie. Le concept était prêt : une soirée stand-up avec des artistes francophones et néerlandophones, afin que tous les joueurs s’y retrouvent. Des contacts avaient déjà été établis avec le club, propriété de l’acteur et humoriste français Kev Adams.
Mais l’initiative ne verra pas le jour. Le timing s’est révélé trop serré pour tout boucler sur le plan organisationnel et sécuritaire. Du côté de "Le Fridge", la nouvelle est accueillie avec une certaine déception, tandis que la fédération étudie désormais d’autres alternatives pour renforcer l’ambiance de groupe et favoriser la détente pendant le Mondial.
Inquiétude en France concernant William Saliba
Didier Deschamps va-t-il devoir faire un changement de dernière minute dans sa dernière sélection officielle en tant que sélectionneur de l'Équipe de France ? C'est en tout cas un vent d'inquiétude qui souffle sur les locaux de la Fédération française concernant l'état physique de William Saliba, selon nos confrères de Foot Mercato.
Le défenseur central d'Arsenal aurait aggravé une blessure déjà existante lors de la finale de la Ligue des champions, et pourrait être absent durant plusieurs semaines. Entre le laisser à la maison et le reprendre pour espérer pouvoir compter sur lui plus tard dans le tournoi, la question va donc se poser dans les prochains jours chez les Bleus.
🚨EXCL: 🔴⚪️🇫🇷 #PL |— Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 1, 2026
❗️William Saliba pourrait être absent plusieurs semaines.
🩺 Déjà diminué avant la rencontre face au PSG, William Saliba a aggravé sa blessure durant le match.
🏥 Le français souffre toujours et son état suscite une réelle inquiétude au sein de la FFF à… pic.twitter.com/Cy0gHDTMWI
Une nouvelle règle de la FIFA fait polémique
Une nouvelle règle créée par la FIFA pour la Coupe du monde et déjà en application lors des matchs amicaux fait polémique. Désormais, un joueur devra quitter le terrain dans les dix secondes suivant son remplacement, sans quoi son remplaçant devra attendre une minute avant de monter au jeu, laissant ainsi son équipe en infériorité numérique.
L'Islande a été la première victime de cette règle, cette nuit, lors d'une rencontre amicale disputée au Japon. Kristian Hlynsson ayant trop tardé à quitter le terrain, le Japon en a profité pour inscrire le seul but de la rencontre en supériorité numérique, via Koki Ogawa. Un bel avertissement pour les 48 équipes participantes.
Islandia🇮🇸 tardó más de 10 segundos en realizar la sustitución de Hlynsson por Thorvaldsson y el árbitro aplicó la regla de jugar durante 1 minuto con diez hombres. Japón🇯🇵 aprovechó la superioridad y Ogawa anotó el gol de la diferencia. pic.twitter.com/0mlHkQgulS— Felipe (@felaraya2) May 31, 2026
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La FIFA s’attaque à une pratique étonnante lors du Mondial : les fausses blessures de gardiens ne serviront plus à rien
Lors de la prochaine Coupe du monde, les équipes ne pourront plus tirer profit d’une astuce tactique de plus en plus fréquente ces dernières saisons : la fameuse “blessure stratégique” du gardien. Pierluigi Collina, patron de l’arbitrage, a annoncé une nouvelle directive destinée à empêcher ce type de situation.
Cette mesure fait partie d’une série plus large de changements qui entreront en vigueur lors du Mondial organisé au Canada, au Mexique et aux États-Unis.
L’objectif est clair. Ces dernières années, une tendance est apparue dans plusieurs compétitions : des gardiens s’asseyaient au sol à des moments stratégiques, en prétextant une blessure. Pendant que le portier était soigné, les entraîneurs profitaient de l’interruption pour appeler l’ensemble de leur équipe au bord du terrain afin de donner de nouvelles consignes ou d’ajuster rapidement leur plan tactique.
Le soin au gardien de plus en plus utilisé comme temps mort
Ce ne sera plus possible lors de la Coupe du monde. Selon la nouvelle directive, les joueurs de champ ne pourront plus se diriger vers le banc ou la ligne de touche lorsqu’un gardien reçoit des soins. Ils devront rester à l’endroit où le jeu a été arrêté ou se rassembler dans le rond central.
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La FIFA veut ainsi éviter que les interruptions médicales soient utilisées comme des temps morts déguisés. Le débat autour de ces situations est revenu à plusieurs reprises ces dernières saisons. Aux Pays-Bas, un exemple marquant a encore eu lieu récemment lors d'un match entre l’AZ et Heerenveen.
Cette nouvelle directive concernant les blessures de gardiens ne tombe pas seule. La FIFA et l’International Board continuent d’ajuster le règlement afin de rendre les matchs plus fluides et plus cohérents.
Plus tôt cette année, il avait déjà été annoncé que le VAR disposerait de compétences élargies. Les arbitres vidéo pourront désormais intervenir dans certaines situations liées à un deuxième carton jaune, ainsi que sur des décisions concernant les corners.
Avec cette nouvelle mesure, Pierluigi Collina veut désormais mettre fin à un phénomène qui, selon beaucoup, était de plus en plus utilisé comme un véritable outil tactique.
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