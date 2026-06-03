Pierre Sage va quitter le RC Lens et pourrait bien rejoindre un club anglais

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Pierre Sage va quitter le RC Lens et pourrait bien rejoindre un club anglais
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Auteur d'une très bonne saison sur le banc du RC Lens, Pierre Sage va quitter le club et se lancer dans un nouveau défi, comme le rapporte RMC Sport.

Pierre Sage est inévitablement l'un des entraîneurs sensations de cette saison 2025-2026. Le natif de Lons-le-Saunier a réalisé de très bonnes performances avec le RC Lens. Il a permis au club de terminer vice-champion de Ligue 1 et de décrocher une qualification en phase de ligue de la Ligue des champions. Mais il a surtout également permis aux Sang et Or de remporter la première Coupe de France de son histoire.

Pierre Sage en route vers le club anglais de Crystal Palace ? 

RMC Sport annonce que Pierre Sage va quitter le RC Lens. Il aurait même déjà annoncé la nouvelle à ses dirigeants et il se projette maintenant vers un nouveau défi. Rien n'est encore acté quant à sa prochaine destination, mais il y aurait bel et bien des discussions entre le tacticien français et Crystal Palace, récent vainqueur de la Conference League. Le club londonien se cherche un nouveau coach suite au départ d'Oliver Glasner.

Le journaliste et expert mercato Fabrizio Romano écrit que Crystal Palace avance positivement dans les négociations pour nommer Pierre Sage. Un accord serait même proche.

Le club londonien n'est cependant pas la seule équipe à s'intéresser à lui. Mais il est clair qu'à ce jour, Crystal Palace semble être la destination la plus probable.

Le bilan de Pierre Sage au RC Lens


Pierre Sage était arrivé au RC Lens en juillet 2025. Il avait remplacé le Belge Will Still. Avec la formation lensoise, il a été sur le banc lors de 40 rencontres cette saison. Le bilan est le suivant : 28 victoires, 4 nuls et 8 défaites. Avant son passage en terre lensoise, il avait entraîné l'OL entre 2023 et 2025 notamment. Jusqu'alors, il n'a entraîné qu'en France, mais il semble désormais se tourner vers une toute première aventure dans un pays étranger.

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