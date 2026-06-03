La belle somme que va toucher le Standard grâce au match RDC-Danemark à Sclessin

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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La belle somme que va toucher le Standard grâce au match RDC-Danemark à Sclessin
Photo: © photonews

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Le Standard de Liège empochera une belle somme pour la location du stade de Sclessin pour la rencontre opposant la République démocratique du Congo et le Danemark.

Ce mercredi soir à 20h00, le stade de Sclessin accueillera un match amical entre la République démocratique du Congo et le Danemark. Le Standard de Liège avait officialisé la tenue de cette affiche à la mi-mai. Le club liégeois avait écrit dans un communiqué se réjouir d'accueillir "une rencontre internationale de prestige". Le stade de Sclessin sera sold out. Les derniers tickets disponibles ont été vendus ce mardi en début d'après-midi.

Contrairement au Danemark, la RDC disputera la Coupe du monde 2026 cet été. La nation affrontera cependant deux nations non qualifiées pour le Mondial en match amical. Il y aura d'abord ce match face aux Danois, qui ont échoué à se qualifier pour le Mondial dans les barrages européens, mais aussi le Chili, qui n'a également pas réussi à décrocher son billet. 52 ans plus tard, la République démocratique du Congo va faire son retour en Coupe du monde. À l'époque, la nation portait cependant toujours le nom de Zaïre. Ce sera donc la première fois sous l'appellation "République démocratique du Congo".

250 000 euros pour louer le stade de Sclessin

La Fédération congolaise a évidemment dû payer pour obtenir la location du stade de Sclessin. Nos confrères de Sudinfo révèlent que, comme lors du match entre les Diables Rouges et le Liechtenstein en novembre 2025, le montant fixé est de 250 000 euros. La sélection congolaise s'est installée au Château des Thermes et a pu prendre part à des séances d'entraînement au SL 16 Football Campus.

La République démocratique du Congo figure dans le Groupe K de la Coupe du monde 2026. La sélection affrontera le Portugal, la Colombie et l'Ouzbékistan lors de la phase de groupe. Le premier match aura lieu le mercredi 17 juin à 19h00 (heure belge) face au Portugal.

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