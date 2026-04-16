"On est très heureux de l'avoir" : Jérémy Doku encense un coéquipier

Auteur d'un doublé d'assists contre Chelsea le week-end dernier, Rayan Cherki est en bonne forme du côté de Manchester City. Jérémy Doku s'est montré ravi pour son coéquipier et a évoqué la dynamique positive de son équipe.

Jérémy Doku était évidemment satisfait après le succès de Manchester City 0-3 contre Chelsea dimanche dernier. Le Diable Rouge a même planté le troisième but de la partie à la 68e minute de jeu.

Les Citizens ont cependant attendu la seconde période pour marquer. "Je pense que quand on sent qu’il reste 45 ou 50 minutes pour marquer, on sait que tout peut arriver," a souligné le Diable Rouge au micro de la BBC. "Notre première mi-temps était un peu fermée. Mais en seconde période, on a très bien commencé, notre pressing a été plus efficace aussi. Après le premier but, le match s’est plus ouvert."

Une efficacité qui a été primordiale : "On a concrétisé nos occasions et je pense que ça a changé tout le match. Ensuite, on a pris confiance et on a senti qu’ils faiblissaient un peu. On a senti le danger et on a marqué."

Jérémy Doku à propos de Rayan Cherki

Jérémy Doku s'est aussi exprimé sur son coéquipier Rayan Cherki. Le Français arrivé l'été dernier est désormais plus que jamais un pion important du club. "Il est en grande forme. On est très heureux de l’avoir. Il a très bien joué aujourd’hui aussi, avec deux magnifiques passes décisives."



Manchester City disputera un match très important ce week-end. Ce dimanche, les hommes de Pep Guardiola affronteront leur concurrent direct pour le titre, Arsenal. Les signaux sont en tout cas positifs à l'approche de cette rencontre. "J’ai l’impression que tout le monde est en forme en ce moment. Le collectif tourne très bien et j’espère qu’on pourra continuer sur cette lancée," a conclu l'ailier belge.