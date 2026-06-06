La répétition générale parfaite : les cotes d'excellents Diables Rouges face à la Tunisie

C'est tout ce qu'on voulait voir : les Diables Rouges ont ponctué leur préparation pour la Coupe du Monde par une prestation trois étoiles. Un seul joueur, selon nous, est passé au travers.

Courtois (6)

Un arrêt à faire et il l'a bien fait, à la rigueur une intervention délicate sur un mauvais ballon en retrait de Meunier. De belles relances également. Quoi de plus naturel de la part du meilleur gardien du monde ?

Castagne (7,5)

Face à une opposition franchement moyenne, il a osé des dribbles rares dans son chef et a été impeccable défensivement devant le meilleur joueur tunisien, Khalil Ayari. Son association avec Doku était excellente. De Cuyper a un sacré concurrent.

Ngoy (8)

Quel match du joueur du LOSC. Impérial de la tête tout au long de la rencontre, il a aussi tenté des transversales très intéressantes. On ne l'imagine plus sortir du onze.

Mechele (6,5)

Solide défensivement, il a mis le nez à la fenêtre et aurait pu s'offrir l'un ou l'autre but. Mais son imprécision devant le but est regrettable, car les ballons, notamment de KDB, étaient parfaits.

Meunier (6,5)

Souvent aux avant-postes, rarement pris en défaut, il a vu ses frappes et centres souvent contrés mais est sur la lancée de sa belle saison à Lille. Il devrait débuter face à l'Egypte.



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Onana (6,5)

Amadou a sorti les grands compas sur plusieurs interventions, et a été très propre. Quelques ballons intéressants tentés, quelques duels aériens perdus toutefois.

Tielemans (7)

Assez discret dans le jeu, mais son centre pour la tête de Charles De Ketelaere valait le détour. Surtout, Youri dégage une sérénité qui fait plaisir à voir après des années difficiles dès qu'il endossait le maillot des Diables. On attend de le revoir face à une plus forte opposition.

De Bruyne (8,5)

Quel match de patron, histoire de faire taire les critiques (timides) après son mauvais match en Croatie. Certains se mettaient à douter que KDB doive débuter le Mondial : voilà la réponse qu'il leur adresse, avec d'innombrables bonnes passes vers Doku notamment, un assist, et un superbe but.

Doku (7,5)

Inarrêtable, insaissisable. Pas toujours précis dans le dernier geste, on est presque lassé de l'écrire, mais quand il met un tel bazar dans la défense adverse, comment lui en vouloir ? Le vrai problème est que Doku ne prend pas assez sa chance, et veut trop donner le ballon. L'heure du déclic est pour le Mondial.

Trossard (7)

On l'a déjà assez critiqué pour cette fois le reconnaître : Leandro Trossard a réalisé un très bon match. Un but tout en opportunisme mais aussi beaucoup de finesse dans ses petites passes et combinaisons durant toute la rencontre.

De Ketelaere (4,5)

Non, son (joli) but ne sauve pas sa rencontre : Charles De Ketelaere s'est loupé et a encore paru emprunté, imprécis, pataud. Il place une belle tête et a paru libéré par la suite, avec notamment une belle déviation vers Doku, mais c'est trop peu. Doit-il débuter contre l'Egypte ?