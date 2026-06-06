L'ancien coach du Standard Philippe Montanier quitte Saint-Etienne sur un échec

Arrivé avec pour seule mission de faire monter l'AS Saint-Etienne en Ligue 1, Philippe Montanier s'en va déjà.

L'AS Saint-Etienne restera une saison de plus en Ligue 2. C'est un énorme échec pour les Verts, relégués au terme de la saison 2024-2025 et qui espéraient bien faire l'ascenseur dans la foulée. Ils ont échoué dans la dernière ligne droite, s'inclinant en barrages contre l'OGC Nice.

Un échec qui vaut son poste à Philippe Montanier. L'entraîneur français de 61 ans était arrivé en février dernier avec pour seule mission d'aider les Verts à remonter en Ligue 1, et s'en va donc après six mois seulement à Geoffroy-Guichard, rapporte L'Equipe.

Philippe Montanier s'en va, Lucas Stassin aussi ?

L'ASSE et Montanier auraient décidé de se séparer "d'un commun accord", affirme le quotidien français. L'ancien entraîneur du Standard, passé à Sclessin en 2020 durant les mois troublés du COVID-19, avait remplacé Eirik Horneland en février.

Pourtant, dans la foulée de l'échec en barrages pour la montée, et malgré des demandes virulentes de la part des ultras stéphanois, le propriétaire de l'ASSE, Larry Tannenbaum, avait assuré que la meilleure façon de réussir était la stabilité. Il faut dire que le successeur de Montanier sera déjà le quatrième coach des Verts depuis le rachat par le groupe canadien Kilmer Sport Venture, il y a moins de deux ans.

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Pour Lucas Stassin, l'attaquant belge de Saint-Etienne, cela ne devrait pas changer grand chose. En effet, alors que l'été passé, l'ASSE avait fait le forcing pour conserver son jeune buteur, l'échec de la remontée devrait pousser Stassin vers la sortie et un transfert vers un club plus huppé cet été.