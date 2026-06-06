"J'aurais pu sortir avec 3 ou 4 assists" : Kylian Mbappé revient sur la demi-finale France-Belgique de 2018

Kylian Mbappé disputera la Coupe du monde 2026 avec la France cet été. Avant de prendre part au grand tournoi, la star française s'est exprimée au micro de Sorare et est notamment revenue sur la demi-finale entre la France et la Belgique en 2018.

Le 10 juillet 2018 est une date qui restera à jamais gravée dans les mémoires des supporters belges. Après avoir éliminé le Japon dans un match à rebondissements et le Brésil, les Diables Rouges ont affronté les Bleus de Didier Deschamps. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu pour les hommes de Roberto Martínez, qui se sont inclinés sur le score de 1-0. Le seul et unique buteur de la rencontre avait été inscrit par celui que l'on pourrait désormais surnommer le bourreau de la Belgique, Samuel Umtiti.

Face aux Diables Rouges, Kylian Mbappé était titulaire sur le côté droit de l'attaque. L'international français ne s'était pas montré décisif, mais a qualifié ce match comme étant son préféré du tournoi.



Kylian Mbappé revient sur le France-Belgique de 2018

"Mon match préféré que je joue en 2018, je pense que c'est contre la Belgique en demi-finale," a-t-il déclaré au micro de Sorare. "Je ne marque pas, je ne fais pas de passe, mais je pense que j'aurais pu sortir avec 3 ou 4 passes décisives ce jour-là."

"Ça arrive, il y a des matchs comme ça, mais c'était vraiment mon match favori de la compétition. Mais c'est vrai que les finales, ça tue tout," a-t-il conclu.



La France était ensuite allée au bout de la compétition. Les Bleus se sont imposés en finale de la Coupe du monde 2018 face à la surprenante Croatie (4-2). Après avoir échoué en finale en 2022 face à l'Argentine, l'équipe de France rêve désormais d'aller chercher une troisième étoile. Elle figure inévitablement parmi les favorites, mais la mission s'annonce malgré tout rude. La France figure dans le Groupe I, composé du Sénégal, de l'Irak et de la Norvège.