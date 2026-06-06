Les premiers mots d'Afonso N’Salambi au RFC Liège : "Je souhaite continuer à progresser et franchir de nouvelles étapes"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Les premiers mots d'Afonso N’Salambi au RFC Liège : "Je souhaite continuer à progresser et franchir de nouvelles étapes"
Photo: RFC Liège

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Libre de tout contrat le 30 juin, le capitaine des U23 du Standard, Afonso N’Salambi, s’engage au RFC Liège pour deux saisons (une + une avec option). Le milieu de terrain de 20 ans découvrira pour de bon la Challenger Pro League et le monde professionnel la saison prochaine.

Nicolas Baccus

Afonso N’Salambi a exprimé ses premiers mots sous le maillot de son nouveau club : "Je suis très heureux de rejoindre le RFC Liège. Les échanges avec le coach m’ont rapidement convaincu de rejoindre le club et d’adhérer au projet qui m’a été présenté. Sur le plan personnel, je souhaite continuer à progresser et franchir de nouvelles étapes dans ma carrière. Collectivement, mon objectif est d’apporter le plus possible à l’équipe afin d’aller chercher une place en play-offs et, pourquoi pas, se mêler à la lutte pour la montée."

Gaëtan Englebert à propos d'Afonso N’Salambi 

Gaëtan Englebert a aussi pris la parole sur la nouvelle recrue : "Afonso est un joueur qui bénéficie d’une formation de très haut niveau dans le football élite. Malgré son jeune âge, il possède déjà une expérience intéressante du monde adulte après plusieurs saisons passées avec les U23 du Standard. C’est un milieu capable d’évoluer à deux ou trois postes dans l’entrejeu, avec un gros volume de jeu et de bonnes qualités techniques. Il dispose encore d’une belle marge de progression dans les mois et les années à venir."

Libre de tout contrat le 30 juin, le capitaine des U23 du Standard, Afonso N'Salambi, s'engage au RFC Liège pour deux saisons (une + une avec option). Le milieu de terrain de 20 ans découvrira pour de bon la Challenger Pro League et le monde professionnel la saison prochaine.

Dans tous les pays et clubs professionnels en Europe, le mercato va déjà bon train alors qu’il n’a pas officiellement commencé. De nombreux joueurs en fin de contrat le 30 juin, notamment, s’engagent déjà dans d’autres clubs.

C’est le cas d’Afonso N'Salambi. Capitaine des U23 du Standard et présent au club sans interruption depuis ses sept ans, le capitaine des U23 du Standard n’a pas reçu la proposition de passer en équipe première la saison prochaine.

En fin de contrat, le milieu de terrain de vingt ans a bien reçu une offre de prolongation, mais il serait resté l’un des fers de lance des Espoirs des Rouches en D1 ACFF.

Mais après deux saisons pleines au premier échelon amateur, Afonso N'Salambi voulait découvrir le monde professionnel via la Challenger Pro League, d’autant que quelques clubs s’intéressaient à sa situation.

Capitaine des U23 du Standard et libre, N'Salambi signe au RFC Liège

L’un d’entre eux s’est montré le plus concret : le RFC Liège, qui est parvenu à lui faire signer un contrat d’un an, assorti d’une année supplémentaire en option. L’information est officielle, N'Salambi rejoint donc le voisin liégeois après treize saisons passées au Standard, et découvrira donc bien la Challenger Pro League la saison prochaine, lui qui ne compte qu’une toute petite apparition de deux minutes dans les Relegation Play-Offs de la D1B en 2022-2023, à Lommel.

Le matricule 4 ne doit pas verser d’indemnité de transfert à proprement dit puisqu’il engage un joueur libre de tout contrat, mais il va devoir verser treize années d’indemnités de formation au Standard. Plus tôt cette semaine, les Rouches ont également vu partir le petit frère d’Afonso N'Salambi, Prince, qui évoluait chez les U18 et qui va intégrer le Jong Genk.

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