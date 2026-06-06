Les premiers mots d'Afonso N’Salambi au RFC Liège : "Je souhaite continuer à progresser et franchir de nouvelles étapes"

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Libre de tout contrat le 30 juin, le capitaine des U23 du Standard, Afonso N’Salambi, s’engage au RFC Liège pour deux saisons (une + une avec option). Le milieu de terrain de 20 ans découvrira pour de bon la Challenger Pro League et le monde professionnel la saison prochaine.