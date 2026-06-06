Rudi Garcia ne fait pas tourner autant que prévu : voici le onze des Diables Rouges

Rudi Garcia a dévoilé son onze pour le dernier match des Diables Rouges avant le départ pour les USA. Il y a quelques changements, mais pas de révolution.

On ne savait pas trop à quoi s'attendre pour ce deuxième match amical avant le départ pour les USA. Une chose était sûre : Rudi Garcia allait repasser à un système "classique" en 4-3-3. Dès lors, la défense est nettement remaniée : seul Nathan Ngoy, excellent en Croatie, demeure. Il est associé à Brandon Mechele, l'un des lieutenants de Garcia, qui ne devrait pas débuter contre l'Egypte mais reçoit une nouvelle titularisation.

Sur les flancs, place à l'expérience : De Cuyper cède sa place à Timothy Castagne au back gauche, Alexis Saelemaekers à Thomas Meunier côté droit. Dans l'entrejeu, aucune surprise : Amadou Onana remonte d'un cran pour jouer en 6, et est entouré du capitaine Youri Tielemans et de Kevin De Bruyne. Raskin sort du onze, mais Hans Vanaken n'est pas titulaire, contrairement à ce qu'on pensait.

Pas encore l'heure de Matias Fernandez-Pardo

Devant, là aussi, Rudi Garcia reste assez conservateur et préfère travailler les automatismes. Jérémy Doku, chouchou du public et partant titulaire à coup sûr aux USA, est bel et bien là. Leandro Trossard intègre le onze, maintenant qu'il est bien de retour après sa finale de Champions League.

Petite surprise toutefois : alors qu'on s'attendait tout de même à voir Matias Fernandez-Pardo démarrer la rencontre après sa belle montée au jeu mardi, c'est encore Charles De Ketelaere qui évoluera dans ce rôle de "faux neuf" qui lui convient au final moyennement. On imagine que soit Fernandez-Pardo, soit Lukaku le remplacera assez rapidement en seconde période (voire à la pause).

Le onze de base des Diables Rouges :



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Courtois / Castagne - Mechele - Ngoy - Meunier / Onana - KDB - Tielemans / Doku - CDK - Trossard