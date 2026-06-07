Vincent Mannaert livre ses attentes avant la Coupe du Monde 2026

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Vincent Mannaert livre ses attentes avant la Coupe du Monde 2026
Photo: © photonews

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Que sera une Coupe du Monde réussie aux yeux du directeur technique de l'Union Belge ? Vincent Mannaert a donné son analyse avant le match amical de ce samedi.

C'est aussi un grand moment que s'apprête à vivre Vincent Mannaert cet été. Arrivé au poste de directeur sportif de l'Union Belge en décembre 2024, quelques mois après l'Euro 2024, il va donc vivre son premier grand tournoi en tant que dirigeant de notre football. Depuis sa nomination, Mannaert a travaillé dur à ramener une forme de stabilité en coulisses, sur le plan sportif comme sur le plan financier.

Un travail jugé réussi par la fédération, qui a prolongé son contrat jusqu'à 2028. La Coupe du Monde 2026 devrait donc n'être que le premier d'au moins deux grands tournois en tant que directeur sportif pour Vincent Mannaert. 

La stabilité est aussi de retour sur le plan financier

Si les résultats sont assez bons jusqu'ici sous Rudi Garcia, l'Union Belge a également commencé à se refaire une santé sur le plan financier. Dans un communiqué, la fédération a ainsi annoncé avoir engrangé un bénéfice de 251.444 euros en 2025, loin du déficit d'1,277 million d'euros durant l'année 2024.

Le seul "raté" de l'ère Mannaert jusqu'à présent est peut-être l'échec dans certains dossiers de binationaux, tels que Rayane Bounida, Konstantinos Karetsas ou Jorthy Mokio. Diego Moreira, toutefois, a opté pour les Diables Rouges. 



Lire aussi… Qui a dit que les Belges n'aimaient pas les Français ? Rudi Garcia s'est mis tout le monde dans la poche

Vincent Mannaert a donné une interview à VTM avant la deuxième rencontre amicale des Diables face à la Tunisie, et a fait part de ses ambitions pour le tournoi à venir mais aussi des impressions positives que lui laisse le groupe ces derniers jours. "Il y a une bonne ambiance dans le groupe et c'est une priorité de conserver cela. Il faut aussi espérer qu'il n'y ait pas de blessures, ce serait embêtant. Nous avons vu plusieurs pays qualifiés à qui c'est arrivé, comme à l'Allemagne vendredi. On veut éviter ça".

Fort heureusement, aucune blessure n'a été à déplorer lors de la large victoire contre la Tunisie. Une victoire que Vincent Mannaert ne prend pas pour un signe que la phase de poules sera facile pour les Diables Rouges. "C'est toujours plus agréable de gagner des matchs mais ça ne veut pas dire grand chose. Il y a quarante ans, j’étais en tribunes au Stade Roi Baudouin, et on avait perdu 1-3 contre la Yougoslavie. On sait tous ce qui s’est passé ensuite au Mondial 1986".

Durant le tournoi, l'implication de Mannaert sera minime. "Les accords sont très clairs : si le coach veut mon avis, je le lui donne. Et au final, c’est lui qui décide qui jouera et dans quel système", affirme-t-il. "J'ai pris la parole devant les joueurs et leur ai félicité de leur sélection, car ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit comme ça : on le mérite". 

"L’esprit de groupe est énorme : à l’entraînement, ils mettent de l’intensité et de la qualité, et en dehors du terrain ils vont ensemble au restaurant, ils rigolent, il y a une bonne ambiance, tout en continuant à travailler dur sur le terrain. Avec quel résultat serais-je satisfait ? C’est difficile à résumer en un résultat, mais je ne rentrerai satisfait que si on a tiré le maximum de cette Coupe du monde". 

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