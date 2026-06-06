À peine racheté, déjà vendu ? L'Inter Milan pourrait accepter une grosse offre pour Aleksandar Stankovic

C'est officiel depuis cette semaine : l'Inter Milan a activé sa clause de rachat auprès du Club de Bruges et s'est offert Aleksandar Stankovic. Mais le Serbe pourrait directement repartir.

Aleksandar Stankovic (20 ans) était arrivé l'été dernier en provenance de l'Inter Milan contre 9,5 millions d'euros, et a prouvé qu'il valait ce montant et bien plus encore.

L'Inter ne s'y était pas trompé : les Nerazzurri avaient placé une clause de rachat, qu'ils ont activé cet été afin de rapatrier Stankovic, auteur d'une saison trois étoiles et sacré champion avec le FC Bruges.

Le Club a touché 23 millions d'euros, et a donc dû se résoudre à laisser filer l'un de ses meilleurs joueurs cette saison. Mais du côté de l'Inter, ce rachat est probablement stratégique : Aleksandar Stankovic pourrait ne faire qu'une escale à Milan et immédiatement repartir.

Stankovic directement revendu par l'Inter Milan ?

En effet, selon la Gazzetta dello sport, une vente directe serait l'option la plus plausible. Le coach intériste, Christian Chivu, souhaiterait voir Aleksandar Stankovic à l'oeuvre lors de la présaison, mais plusieurs clubs sont très intéressés par le joueur et prêts à mettre une grosse somme sur la table pour s'offrir ses services.



La presse italienne affirme donc que des clubs de Premier League pourraient mettre la somme de 40 millions d'euros sur la table pour arracher immédiatement le milieu de terrain serbe aux Nerazzurri, et donc permettre un beau bonus financier de 17 millions d'euros.