Domenico Tedesco pourrait retrouver un joueur belge en Italie

Orel Mangala pourrait bien voir son avenir s'écrire en Serie A. Le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, qui ne participera pas à la Coupe du monde malgré ses 23 sélections avec les Diables Rouges, serait dans le viseur de Bologne.

Il pourrait y retrouver Domenico Tedesco, l’ancien sélectionneur des Diables Rouges désormais entraîneur Bologne. L’Allemand croyait beaucoup en Orel Mangala et lui avait offert de nombreuses opportunités en équipe nationale. Après ses débuts sous Roberto Martínez, la carrière de Mangala avec les Diables Rouges s’est accélérée sous Tedesco.

Selon Gianluca Di Marzio, Bologne penserait à notre compatriote. Le joueur belge est encore sous contrat avec Lyon jusqu’à la mi-2028. Selon Transfermarkt, sa valeur actuelle est estimée à 9 millions d’euros. Le milieu belge a été victime d’une grave blessure au genou l’an dernier. Cette saison, il a dû se contenter d’un rôle de remplaçant à Lyon. Reste à voir si le club français acceptera de le vendre, même si l’OL connaît des problèmes financiers.

Orel Mangala pourrait ajouter Bologne à la longue liste de clubs de sa carrière. Il avait quitté les jeunes du RSC Anderlecht pour rejoindre ceux du Borussia Dortmund en prêt. Il est ensuite passé par Stuttgart et Hambourg, également en prêt. Avec Stuttgart, il a disputé 109 matchs, pour 3 buts et 10 assists.

Lyon avait payé 23,4 millions

Il a ensuite découvert la Premier League, où Nottingham Forest l’avait recruté pour 13 millions d’euros. Mangala a ensuite été prêté à Lyon. Convaincu par ses performances, le club français a ensuite déboursé 23,4 millions d’euros pour le recruter définitivement.





Un nouveau passage en Angleterre a suivi, cette fois à Everton. Mangala y a disputé 21 matchs, pour 1 but. Depuis la mi-2025, il évolue de nouveau à Lyon. Il s’est bien remis de sa blessure au genou, mais n’a disputé que quatorze rencontres toutes compétitions confondues cette saison.