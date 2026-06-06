"L'argent, ça a détruit ma famille" : Romelu Lukaku se confie sur ses problèmes familiaux

Romelu Lukaku s'est confié dans l'émission ORIGINS de CANAL+ Sport Afrique. Le Diable Rouge est notamment revenu sur ses problèmes familiaux.

Meilleur buteur de l'histoire de la sélection belge, Romelu Lukaku n'a plus rien à prouver à personne en Belgique. Mais s'il a marqué l'histoire du football belge et même international, tout ne s'est malheureusement pas toujours bien passé au sein de sa famille.

L'argent en a été un facteur important, comme il l'a confié à nos confrères de CANAL+ Sport Afrique. "Il y a des moments où je me disais que je préférais la misère dans laquelle on était avant, où on n’avait rien. On savait qu’on était nous quatre. On vivait bien. Après, quand l’argent est arrivé, ça a détruit ma famille," a-t-il confié.

Romelu Lukaku précise qu'il parle de sa famille la plus proche : "Quand je parle de ma famille, je parle de mes parents, de moi, de mon frère… Je te le jure, ça, c’est un truc pour lequel je prie, que par exemple il n’y ait pas des gens qui viennent se mettre entre moi et mon frère, entre moi et ma mère."

La relation de Romelu Lukaku avec son père

Romelu Lukaku a perdu son père, Roger Lukaku, fin septembre dernier, une épreuve qui a évidemment été extrêmement difficile pour lui, encore plus peut-être en raison de ses problèmes familiaux. "Ça s'est mal terminé avec mon père, c'est un regret que moi j'ai et que j'aurai jusqu'à la fin."

Romelu Lukaku s'était exprimé sur Instagram suite au décès de son père : "Merci de m’avoir appris tout ce que je sais. Je te serai éternellement reconnaissant et je t’en serai toujours reconnaissant. La vie ne sera plus jamais la même. Tu m’as protégé et guidé comme personne d’autre n’aurait pu le faire. Je ne serai plus jamais le même. La douleur et les larmes coulent énormément. Mais Dieu me donnera la force de me reconstruire. Merci pour tout."



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Le Diable Rouge a ensuite fait passer un message, toujours au micro de nos confrères africains : "Et ça, c’est un message que je dis dans notre communauté africaine : surtout ceux qui ont encore leur papa et qui ont des problèmes avec lui, essayez d’arranger les choses."