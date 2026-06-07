Les U17 belges doivent se méfier d'un joueur du Club de Bruges en finale de l'Euro

Les U17 belges peuvent écrire l'histoire ce dimanche : ils disputent la finale de l'Euro en Estonie et y affrontent l'Italie. Mais ils devront se méfier d'un joueur du centre de formation de Bruges !

Les jeunes Belges ont déjà impressionné en Estonie. En phase de groupes, ils ont battu la Croatie (2-0) et le pays hôte, l'Estonie (1-0). Ils se sont ensuite inclinés face à l'Espagne (0-1), mais ont tout de même terminé en tête de leur groupe.

Les Belges ont éliminé la France

En demi-finales, c'est la bête noire des jeunes Belges, la France, qui se dressait sur leur route. Lors du dernier Euro, la génération dorée, avec entre autres Noah Fernandez, avait été éliminée par les Français. Cette fois, les Belges en sont toutefois sortis vainqueurs. Score final: 2-1, grâce à des buts de Jayden Onia Seke et Ilyas Benktib (tous deux formés à Anderlecht).

La finale est programmée demain à 19h00. La confiance est grande chez nos jeunes compatriotes. "Nous rêvions de cette finale, car nous savions que nous avions un très bon groupe", confie Elie Mbavu (Jong Genk) à Sporza.

Les U17 veulent gagner la finale

" L'état d'esprit est excellent et tous les garçons ont beaucoup de qualités. On a un peu fêté, mais la concentration est restée intacte. Maintenant, nous voulons gagner la finale".

La Belgique affrontera l'Italie en finale. Les Azzurri ont battu l'Espagne dans l'autre demi-finale aux tirs au but. À quoi faut-il s'attendre ?





" L'Italie reste l'Italie: cette équipe aussi est réputée pour sa maîtrise tactique. Nous avons déjà affronté cette Italie l'an dernier. Elle a une équipe déjà très mûre », explique David Penneman, qui a déjà travaillé avec cette génération l'an dernier en tant que sélectionneur des U16.

Gianluca Okon, le joueur à suivre

Gianluca Okon est l'un des hommes forts côté italien. Il évolue au Club NXT et est le fils de la légende du Club, Paul Okon. En UEFA Youth League, il s'est déjà fait remarquer en atteignant la finale avec le Club. On s'attend à le voir grappiller du temps de jeu avec les Blauw & Zwart assez vite ...